Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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İmamoğlu’nun telefonu

Ankara-İstanbul arasında siyaset koridoru sıcak. CHP'de de AKP'de de hareketli saatler her an yaşanıyor dersem abartı olmaz.

Önce CHP…

Ekrem İmamoğlu'nun, ilçe kongrelerinden önce yapmayı planladığı açıklamasının gecikmesinden dolayı kadrosuna “Elinizi çabuk tutun” dediği ifade edildi. Açıklamanın önümüzdeki hafta içinde olma ihtimali güçlü.

Peki İmamoğlu ne diyecek?

Kulislere göre; “Lider ve yönetim değişimi şart” cümlesini bir kez daha kuracak ama genel başkan adaylığı konusunda bir açıklaması olmayacak. Burada da “değişim” isteyen ekipten kim aday olursa –ki burada öne çıkan aday Özgür Özel- onu destekleyecek. Ancak… Konuşmasında da “şu veya bu ismi destekliyorum” gibi bir cümle olmayacak. Bu arada İBB çevresine göre; “Genel Merkez cumhurbaşkanlığı seçimlerine kurultay süreci kadar sıkı hazırlanmadı” değerlendirmeleri yapıldığının da altını çizelim.

Bir diğer konu da Elazığ ve Tunceli gezilerinde İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla araması. İmamoğlu'nun görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'na “Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Nazımiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum” dediği anlar kameralara yansımıştı.

İlk önce şu bilgiyi paylaşayım: Elazığ ve Tunceli ziyaretlerinin ne zaman programa alındığı merak konusu oldu. Edindiğim bilgilere göre; daha önce yapılması planlanan ziyaretler, İmamoğlu'nun kamuoyuna yapacağı açıklamadan dolayı iptal edilmişti. Ancak açıklama gecikince tekrar programa alındı ve Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin net olduğu Tunceli'de bir “deneme” yapıldı. Burada İBB Başkanı'na bir tepki gelmediği test edildi. Tam tersi İmamoğlu çevresi “ilgi güzeldi” değerlendirmesi yaptı.

Peki İmamoğlu neden CHP liderini aradı?

Yumuşama mı yaşandı?

İBB'ye yakın isimler, “Kemal Bey'in memleketine yapılan bir ziyaret. Annesi ve babasının adının verildiği bir tesis açıyorsunuz, nezaketen aranması normal. Ancak önümüzdeki hafta ‘lider değişmeli' gibi sert bir açıklama da gelebilir” değerlendirmesi yaptılar. İmamoğlu'nun Nazımiye'de yerel seçimleri işaret ederek kurduğu, “Hem yerel seçimlerde hem Türkiye'nin bundan sonraki problemlerini çözmeye kararlı bir kardeşiniz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş kardeşiniz var burada. Bu mücadeleyi sonsuz vereceğiz. Yolumuz açık olsun” cümlelerinin de altını çizen kaynaklar, “Siyaset başka, insani ilişkiler başka” dedi.

Geçelim Ankara'ya, AKP'ye…

AKP'DE “ALTINOK” VE “GÖKSU” KULİSİ

Geçen hafta AKP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunan bir dostum dedi ki: “Parti yerel seçimlere ve öncesinde de ekim ayında yapılacak büyük kongreye odaklanmış durumda. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere kaybedilen şehirlerde çalışmalar sürüyor, raporlar hazırlanıyor. Süreci yöneten isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak… AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın ağırlık koyduğu bir ‘değerlendirme' süreci olduğunun altını çizmekte fayda var. Genel Merkez'in sıkıntısı ise ekonomi. Yeni ekonomi politikasından kaynaklı yaşanan süreci yönetmekte zorlanacaklarını düşünüyorlar.”

“Ankara'da bir aday belirlendi mi? Ya da İstanbul için kimler düşünülüyor?” soruma da şu yanıtı verdi aynı isim:

“Ankara'da Turgut Altınok'un eski popülerliği yok ve aday olarak düşünülen bir isim değil. İstanbul'da da Tevfik Göksu'nun ismi konuşuluyor ama bu kadar öne çıkmasının, ‘halk ilişkilerini/PR' göze batırmasının rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. CNN Türk'teki namaz kılma fotoğrafının da olumsuz yansıdığının altını çizmekte fayda var. Yine de son kararı Erdoğan verecek. Aday belirleyicilerden birisi de Efkan Ala olacak. 7 Ekim'deki kongreden sonra kadro yeniden şekillenir ama ekonominin de toparlanması gerekiyor. Yoksa sıkıntı büyük! Önümüzdeki günlerde yeni ekonomi yönetimi tarafından yol haritası açıklanacak ve ondan sonrasını göreceğiz.”