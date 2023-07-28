Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Kılıçdaroğlu’nun kurultay planı ve “Geçmişi temiz biri”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonu belediye başkanları toplantısında kurduğu “Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım” değerlendirmesi üzerinden günler geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.

Söğütözü'ndeki genel merkez koridorlarında Kılıçdaroğlu'nun ne dediğinden çok ne demek istediğine dair konuşmalar yapılıyor.

Bir yönetici dedi ki:

“Kemal Bey, Atatürk, İnönü, Ecevit, Baykal gibi liderler üzerinden bu değerlendirmeyi yaptı. Partinin ilkeleri/liderleri üzerinden yapılan bir tespit ve dünyadaki değişimi anlayan isimlerin CHP'yi yönetmesi vurgusu. Yoksa ismi kurultayda adaylık için geçenlerin geçmişiyle ilgili bir açıklama değildi. Ki Kılıçdaroğlu'nun söylemediği cümleler de zaman zaman medyaya yanlış biçimde sızdırılıyor.”

Bu konuda “değişim” isteyen kanadın değerlendirmesi farklı:

“Tanıdığımız Kemal Bey her cümlesini tartarak ve içinde mesajlar barındırarak kurar. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı olduğunu, partiyi ona emanet etmenin doğru olmayacağını anlattı o konuşmasında. Burada altını çizelim: ‘Geçmişi temiz' ifadesini ‘geçmişindeki CHP'lilik' üzerinden okumakta fayda var.”

Merak ettiğimse şu: Partinin böyle önemli toplantılarında neden tutanak tutulmaz? Hiç değilse Kılıçdaroğlu'nun konuşması kayıt altına alınır ve spekülasyona izin verilmez.

Şimdi gelelim delege seçimlerine…

14/28 Mayıs seçimlerinden sonra kurultay sürecini başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.

Burada bir Parti Meclisi üyesinin verdiği bilgiler önemli:

“Kılıçdaroğlu mahalle delege seçimlerini gün gün izliyor ve rapor alıyor. Görmek istediği partinin İstanbul il kongresi. Eğer burada kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplar. İstanbul'un doğal delegelerle birlikte 250'ye yakın delegesi var. İstanbul'u da kazanmak için yıpranmamış ve örgütlerin inandığı isimler üzerinde çalışma yapıyor.”

Dün, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyasında yaptığı paylaşımda “Toplum lider değişimi§ bekliyor” tespitinin de altını çizelim. Çünkü; İmamoğlu ekibi bütün dengeleri gözetiyor ve Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın'ınn adaylıklarını tartışıyor.

Akşener: İmamoğlu ve Yavaş'a söz vermedim

Geçen salı akşamı, Ankara'da partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleriyle yemekli bir toplantıda buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kritik bir sorunun yöneltildiğini öğrendim: “Ankara ve İstanbul'da mevcut adaylarla ilgili nasıl bir yol haritamız var?”

İYİ Parti liderinin verdiği yanıt çarpıcı: “Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim.”

Peki Akşener ne zaman sahaya inecek?

Öğrendiğime göre; Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Büyük Taarruz'un başladığı (26 Ağustos 1922) Afyonkarahisar'da bölge toplantılarına başlayacak. Afyonkarahisar'da net mesajlar vermesi beklenen Akşener'in yeni dönemde odaklandığı tek konunun “Partiyi nasıl büyütürüz?” olduğu ve ittifaklardan çok bu konuda çalışmalara önem verdiği.