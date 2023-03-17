Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Menzil’den sonra sıradaki cemaat

24 Mart 2021'de yazdım:

“Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün belirlenecek yeni yönetiminde Cihannüma Derneği'nin yani Numan Kurtulmuş ve ekibinin izleri olacağı anlaşılıyor! Bu yeni yol haritasına baktığınızda Ayasofya İmamı'na karşı neden güçlü bir ses çıkmadığı da daha iyi anlaşılmıyor mu? İmam Mehmet Boynukalın'ı eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı sosyal medyada ‘linç' edenlerin profili ipuçları vermiyor mu? Ya da İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıkıldığı net değil mi?”

14 Mayıs seçimlerine doğru giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmay kadrosu “yol haritasını” belirledi. Bu harita oluşurken iki yıl öncesine neden döndüm? Çünkü… Erdoğan, AKP kongresinde 2023 manifestosunu açıkladı ve yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) oluşturdu. Yeni yönetimde “muhafazakar” cenahı etkileyecek isimlerin ön plana çıktığını gördük. Ki; bunların arasında “Cihannüma Derneği” önemli bir misyon üstlendi. Bu noktada bir parantez açalım: AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un, muhafazakar kurum-kuruluşlarla ilgili yol haritasında etkili olduğu biliniyor! Süreçte, HÜDA-Par, Yeniden Refah Partisi'yle yapılan açık görüşmeler sürerken bir açıklama daha gündem oldu. Menzil cemaati dün yaptığı açıklamayla Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini ilan etti. Yapılan açıklamada “yerli-milli” ayrımının yapıldığının altını çizelim:

“… Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir. İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir.

“… Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.

“… Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya – Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi.

“… Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

“… Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz.”

Açıklamanın bütününe baktığımızda, Cumhur İttifakı'nın uzun zamandır kullandığı argümanların dile getirildiği dikkat çekti.

Örneğin… “Koronavirüs pandemisi, Rusya – Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkileri…”

Örneğin… “İstikrar, afetin yaralarının sarılması vs…”

Bu çizgi, Erdoğan'ın seçim sloganıyla da örtüşüyor: “Türkiye'nin yeniden inşası.” Seçimde “siyaset” yapmayın, “yaraları saracağız” vurgusu da Menzil'in açıklamasıyla örtüşenler arasında! Ne demişti Cumhurbaşkanı seçim kararını imzaladığı gün:

“Bir kez daha altını çizerek söylüyorum; Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımları ortadan tamamen kaldırmadan geleceğine güvenle bakamaz. Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar ve siyaset partileri olarak attığımız her adımda bu hakikate bağlı kalmalıyız. 14 Mayıs süreci kısır siyaset çekişmelerinin mecrası haline dönüştürülürse bunu başaramayız. Önce depremzede vatandaşlarımız sonra 85 milyonun vebaline gireriz. ‘Türkiye için hemen şimdi' diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat izlerini silecek hayırlı bir yarışa davet ediyoruz. Tüm partilerden bu samimi çağrımıza yanıt bekliyoruz.”(10 Mart 2023)

Bu noktada gördük ki, iktidar yüzde 50+1'in gerçekleşmesi için “muhafazakar-cemaat” çizgisinin altını yeniden çiziyor. Bir noktayı daha vurgulamak gerekiyor: Tarikat ve cemaatler uzun zamandır “siyasette rol almıyoruz” açıklamasını her fırsatta dile getiriyordu. Gördük ki– aslında ben ve benim gibi düşününler siyasetin tam da göbeğinde olduğunu söyledi, yazdı- 2023 seçimleri onlar için de “çok çok çok önemli!” Bir bilgi daha verelim: Depremin yıktığı 13.5 milyonluk coğrafyada ilk günden bu yana “devlet” gibi çalışan tarikat-cemaatlerden en dikkat çekeni de Menzil'di. (Beşir Derneği)

Şimdi sırada İsmailağa, Erenköy, İskenderpaşa tarikat-cemaatlerinin açıklamaları bekleniyor.