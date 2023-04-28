PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar

Seçime sadece 16 gün kaldı.

Gündemi artık sadece vaatler ve anketler belirliyor.

Türkiye’nin tecrübeli araştırmacılarından sosyolog Semih Turan, Bulgu Araştırma aracılığıyla son seçim anketini üç gün önce tamamladı.

İlk kez bu satırlarda okuyacağınız sonuçları, gün içinde Sözcü TV ekranlarında arka plan bilgisiyle irdeleyeceğiz.

Önce künyeyi paylaşalım.

Araştırma Nisan ayının ikinci haftası itibarıyla başlıyor ve üç gün öncesine dek sürüyor.

26 ilde 2400 kişiyle görüşülmüş. Sonuçlar CATI, yani bilgisayar destekli telefon yanıt sistemi üzerinden alınmış.

Hata payı yüzde 2. Yani sonuçlara artı veya eksi iki pay bırakmışlar.

Ağırlığı İstanbul olmak üzere 26 ilden vatandaşlar katılmış.

Gelelim sonuçlara…

En büyük oy gerekçesi ve baş sorun olarak ezici çoğunlukla “ekonomi” cevabı alınmış.

Ülkenin hangi sistemle yönetilmesi gerektiğine ilişkin soruya;

Yüzde 56.7’lik oranda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem,

Yüzde 33.7’lik oranda ise Başkanlık Sistemi cevabı verilmiş.

Kalanı kararsız veya fikri olmayanlar.

En meşhur soruya geçelim: Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Burada CHP listelerinden yarışa giren Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin ilk olası destek oyunu görüyoruz. Listeleri unutup hala o partilere oy vereceğini söyleyen ise çok az kişi olmuş.

Buyurun sonuçlara…

Kararsızlar dağıtılmadan;

AK Parti % 31.2

CHP % 30.8

HDP(Yeşiller Sol) % 8.1

Kararsızlar % 8

İYİ Parti % 7.3

MHP % 5

Memleket Partisi % 3.7

TİP % 2.2

Yeniden Refah % 1.4

Peki ya adaylık sorularına yanıt verelim.

Cumhurbaşkanlığı yarışında kararsızlar dağıtılmadan ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu %45.5

Recep Tayyip Erdoğan %37.6

Muharrem İnce %5.9

Sinan Oğan %2.2

Kararsız %5.6

Oy kullanmayacaklar %3.3

İkinci tur anketinde ise;

Kılıçdaroğlu 51.4

Erdoğan 40.9

Gerisi ise oy kullanmam diyenler ve hala kararsızlar.

Seçime daha 16 gün var.

Gerek parti gerek CB adaylığı sonuçlarındaki kararsız seçmenle sonucu her yöne değiştirebilecek bir denklem mevcut.

Ben bugünden ikinci turu daha muhtemel görüyorum ancak her şey hala değişebilir.

Bakalım bu sonuçlar nasıl şekillenecek.