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6284!

Bazı tartışmaları “Bu çağda bu kafa” diye diye hayretle izliyorum.

Biri de AK Parti'de yaşanan 6284 Sayılı Yasa tartışması.

Gelin detaylarına bir bakalım:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde “yüzde 50 artı 1” bulmak isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, denize düşen yılana sarılır misali, her bulduğu fırsata dört elle sarılıyor.

O fırsatlardan biri de merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu tarafından kurulan ve siyasette “Milli Görüş'ün yeni temsilcisi” diye konumlanmaya çalışan Yeniden Refah Partisi.

Öğrendik ki Yeniden RP, ittifaka katılıp katılmama konusunda bazı şartlar sunmuş.

Öğrendik ki o şartlardan biri de “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un kaldırılmasıymış.

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Erdoğan, bütün şartlarla birlikte 6284'ün kaldırılmasını da kabul edince, partisinden önemli isimler tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de onlardan biriydi.

“6284 kırmızı çizgimizdir” diyen Zengin'i ayakta alkışlıyorum. Öyle “AK Parti'de çatlak oldu” gibi basit hesaplarla değil, erkek egemen siyasette, bir kadın olarak gösterdiği dik duruştan ötürü, yürekten alkışlıyorum.

Gelin görün ki AK troller ve iki partinin muhafazakâr “erkekleri” benim gibi düşünmüyor. Tersine Zengin'i bunu söylediğine pişman etmeye çalışıyor.

Tehditler, hakaretler havada uçuşuyor.

Koca AK Parti'de tek bir “erkek” de çıkıp, “Özlem Zengin yalnız değildir” diyecek cesareti gösteremiyor.

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Şimdi gelin, Özlem Zengin'in “kırmızı çizgimiz” dediği, Yeniden Refah'ın ve AK Parti'nin “muhafazakâr erkeklerinin” kaldırılması için taarruz başlattığı 6284'ün kadınlara hangi hakları sağladığına bir bakalım:

– Sığınma Evi İsteme Hakkı: Şiddet gören mağdur kadına, evi dışında güvenli bir yer sağlama imkânı getiriyor.

– Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesini İsteme Hakkı: Can güvenliğinden endişe eden mağdur kadına, isim ve soyisim gibi yeni kimlik bilgileri alabilme hakkını getiriyor.

– Adresinin Gizlenmesini İsteme Hakkı: Kadının can güvenliği tehdit altındaysa veya şiddet uygulayandan kaçıyorsa, kimlik ve adres bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesi hakkını getiriyor.

– Yakın Koruma İsteme Hakkı: Mağdur bir kadına, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali olan kişiye karşı geçici polis koruması hakkı veriyor. (Şiddet gören kadın sayısı çok fazla olduğu için bu hak maalesef pratikte uygulanamıyor).

– Uzaklaştırma İsteme Hakkı: Mağdur kadın isterse, şiddet uygulayan kişiyi konuttan uzaklaştırma hakkını getiriyor. Saldırgan yasa çerçevesinde çıkan karar süresi içinde mağdurun konutuna, iş yerine, çocuğunun okuluna ve mağdura yaklaşamıyor.

– Şiddet Uygulayanın Rahatsız Edici Eylemlerinin Engellenmesini İsteme Hakkı: Şiddet uygulayanın mağdur kadına telefon, e-posta, sosyal medya veya herhangi bir yöntem aracılığıyla ulaşmasının önüne geçiyor.

– Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası Talep Etme Hakkı: Mağdur kadına, boşanma davası olmadan, boşanmadan çocuklarının velayetini geçici olarak alma ve nafaka talep etme hakkı getiriyor.

– Geçici Maddi Yardım Talep Etme Hakkı: Mağdur, bu hak sayesinde kendisi veya çocukları için devletten maddi yardım talep edebiliyor.

– Eve Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı: Mağdur, bu hak sayesinde şiddet uygulayan eşinin oturdukları taşınmazı satmasını engellemek için tapuya “aile mülkü” şerhi koydurabiliyor.

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Bu hakların olduğu bir yasanın kalkmasını hangi kafa isteyebilir?

Hangi kafa, bunu isteyenlere tepki gösteren ve dik duran bir kadına (Özlem Zengin'e) yönelik tehditlere, hakaretlere karşı sessiz kalabilir?

Nerede iktidar partisinin o kelli felli “Demokrat erkekleri”?

Nerede o muhafazakâr camianın hak ve özgürlükler yanında yer alan “Demokrat aydınları”?

Oy için, koltuk için, etiket için değer miydi?

Yazıklar olsun hepinize!

Şiddete ve her türlü baskıya karşı kadınların temel haklarını koruyan bir yasanın kaldırılması çabasına seyirci kaldığınız için!

Hemcinslerinin temel haklarını savunan bir kadın tehdit edilirken, hakarete maruz kalırken, yanında olmak yerine sus pus olduğunuz için!