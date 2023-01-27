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Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını merak ediyordum.

Katılan bazı belediye başkanlarına sordum.

Öncelikle, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun davetiyle değil, kendilerinin randevu talep etmesiyle yapıldığına dikkat çektiler.

Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış.

Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu'na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı.

Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparsanız, Altılı Masa'daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız” diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış.

Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş.

Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış.

Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş.

Son zamanlarda güvendiği bazı kamuoyu araştırmacıları da Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun kazanmasında sorun olmayacağını rapor etmiş.

Bu gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açabilir.

Yine de son düzlüğe girene, aday resmen açıklanana dek sabırla beklemek gerekecek.

Son düzlükteki manzara

Seçime sadece 118 gün kaldı.

Son düzlükte manzaranın nasıl olduğuna bakmakta da fayda var.

İktidar takımında Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici koşuyor. Erdoğan'ın bir daha koşamayacağı söylense de hakem heyeti kararını Erdoğan lehine vermiş görünüyor.

Diğer takımda Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal. Bu takıma Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da karışmış.

Bir de HDP var. Yarıştan diskalifiye edilmek isteniyor ama tribünlerdeki azımsanmayacak taraftar kitlesi çok coşkulu…

İktidar cenahında Bahçeli son düzlükte bayrağı Erdoğan'a bırakacak.

Muhalefet takımında son düzlük öncesinde Kılıçdaroğlu koşu için ısınıyor. Çok istekli ve formda görünüyor. Ancak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş da bir ihtimal bayrak kendilerinde kalır diye ısınıyorlar.

Son düzlük öncesi bayrak Akşener'de ve o hala “nefesi ipi göğüslemeye yeter mi” kaygısıyla bayrağı Kılıçdaroğlu'na vermekte tereddüt ediyor.

HDP tavrını son düzlükte muhalefetin adayına göre belirleyecek. Son düzlükte Kılıçdaroğlu koşarsa, taraftarları Onu destekleyecek. İmamoğlu da HDP taraftarlarının gönlünü kazanmış görünüyor.

★★★

20 yıl yorgunu Erdoğan son düzlüğe geriden girecek. Eski takım arkadaşları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan rakip takıma geçmiş. Haliyle tribünlerdeki destekçilerinin bir kısmı saf değiştirmiş. Bu yetmiyormuş gibi sırtında çok ağır yükler var. Ekonomik kriz ayağında bir pranga gibi, aşağıya doğru çekiyor. Yabancı taraftarları o kazansın diye elinden geleni yapıyor. Rusya lideri Vladimir Putin, kesenin ağzını açmış, kendisine açıktan destek veriyor. O İsveç'te ve Hollanda'da yapılan provokasyonların rüzgarını da arkasına almaya çalışıyor. Omzuna aldığı bayrağın milliyetçi taraftarları kendine çekeceğinden şüphesi yok.

Ancak, gelin görün ki yeni takım arkadaşlarının performansından hiç memnun değil. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle hedef tahtasına konulmuşlar ve tribünlerin bir kısmının daha desteğini kaybetmişler. Kürt taraftarları da son dönemdeki tavırları nedeniyle kendisini desteklemekte pek istekli görünmüyor.

Neticede önce mesafeyi kapatması, sonra rakibini geçmesi gerekiyor. Bu da çok zor görünüyor. Tek umudu rakip takımın son düzlük için yanlış koşucu seçmesi ya da rakip koşucunun ipi göğüsleyemeden “bir nedenle” tökezlemesi.

★★★

Muhalefetin en büyük avantajı ise güçlü bir takım olması ve taraftar kitlesinin büyüklüğü. Yarışa bir yıldır hazırlanıyorlar. Bilimsel, akademik çalışmalar yapmışlar.

HDP taraftarlarının son düzlükte kendilerini desteklemesi de büyük üstünlük getirecek. En büyük sorunları, son düzlükte koşacak yarışçı konusundaki kafa karışıklığı. Tribünler son düzlüğü beklemeden kimin koşması gerektiğini bilmek istiyor ama onlar karar veremedikleri için henüz açıklayamıyorlar.

Ancak kimi açıklarlarsa açıklasınlar, ipi kendi takımlarının kazanacağından eminler.

Yarışı muhalefet takımının kazanma ihtimali yüksek.

Ancak hırslı rakibin yarışı kazanmak için yapabileceklerinin sınırsız olduğunu da unutmamak gerek.