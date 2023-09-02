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Kılıçdaroğlu’nun göremediği!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde altı meslektaşımızla buluşmuş.

Neler konuşulduğunu, SÖZCÜ Muhabiri Başak Kaya'nın haberinden okudum.

Bazı cümlelerin altını çizdim ve o açıklamalarla ilgili kendi yorumumu sizinle paylaşmak istiyorum:

– “Seçimi sığınmacılar kazandı”

Kemal Bey tartışmayı hâlâ “seçimi kim kazandı” üzerine inşa etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu: Seçimi kendisi kaybetti. Muhalif vatandaş seçim kaybedildiği için hayal kırıklığı yaşıyor.

– “'Adayları şimdiden konuşacağız ya da konuşmayacağız' demek doğru değil. İttifak olup olmayacağı zamanı yeri geldiğinde oturulur konuşulur.”

Daha önce de yazmıştım: Muhalefet orta yolu bulup karar verene kadar iktidar atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı adayı açıklanmadan önce de aynısı olmuştu. Muhalefet adayını geç açıkladığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan propaganda döneminde kendilerine tur bindirmişti. Yerel seçimlerde de muhalefet karar verip adayları belirleyene dek iktidar kampanyalarda hayli yol almış olacak.

– “Vatandaş şoku biraz atlatmış durumda”

Vatandaş şoku falan atlatmamış. Hâlâ “seçimde sandığa gitmeyeceğim” diyor. Hele değişim olmazsa, muhalefet kimseyi sandığa götüremeyebilir. Kemal Bey'e bir tiyo vereceğim: Bir 14 Mayıs öncesi paylaştığı sosyal medya mesajlarının ne kadar beğenildiğine, paylaşıldığına baksın, bir de bugün paylaştığı sosyal medya mesajlarının. Arada uçurumlar var. 10-15 milyon görüntülemeler 300 bin görüntülemeye düşmüş. 100 binden fazla paylaşımlar 2-3 bin paylaşıma inmiş. Bunun bir tepki olduğunu anlamak için sosyal medya uzmanı olmak gerekmiyor.

– “HDP konusunda da parlamentoda halkın seçtiği bir partiyi düşman ilen edemezsiniz. HÜDA PAR'ın da dünya görüşüne katılmayız ama düşmanlaştıramayız. Yeşil Sol ile de kavga düşmanlık yok, iş birliğimiz de yok.”

Seçim sonrasında teşekkür etmeyerek HDP tabanının tepkisini zaten çekmişti. Bu açıklamayla o desteği hepten kaybetti. HDP ile HÜDA PAR'ı aynı sepete koyması HDP'nin desteğini almış bir siyasetçi için en büyük hata olsa gerek. HDP bütün baskılara ve ayak oyunlarına rağmen kendi oyuyla TBMM'ye girdi. HÜDA PAR'ı ise AK Parti Meclis'e taşıdı. İktidar ittifakı her fırsatta HDP'yi PKK'yla eşdeğer gösterirken, Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'ı bir çırpıda temize çekmesi çok büyük bir taktik hata olmuş.

– “AKP'ye de MHP'ye de yalın kılıç gideceğiz demedik. Eleştiri demokratik yollarla olur.”

Kılıçdaroğlu “yalın kılıç” derken neyi kastediyor anlamak zor. Ancak bir sonraki cümleyle iktidarla mücadelesinin yöntemini kastettiği anlaşılıyor. Sorun zaten her türlü anti demokratik yöntemi kullanan iktidara karşı sade suya tirit bir yöntemle muhalefet etmeleri. Belli ki yerel seçim kampanyalarında da hiçbir şey değişmeyecek.

– “Kurultayda değişimin önü zaten açık. Bir değişim yapacağız o kesin. Demokratik standartları getireceğim, ondan sonra özgürce kendi gelen başkanını seçecek, yeri geldiğinde görevden alacak bir kurultay olacak. Örgütün taleplerinden çok daha fazlasını yapacağız. Önseçim dahil.”

Kemal Bey, “değişimin önü zaten açık” dese de açık açık değişmeyecek tek şeyin kendisi olacağı mesajını vermiş. Demokratik standartları kendisi getirecekmiş, değişim yapılacaksa kendisi yapacakmış.

★★★

Kılıçdaroğlu'nun ve takımının görmediği şey şu: CHP'den değişim bekleyenler baştan aşağı bir değişim bekliyor. Sadece mahalle, ilçe, il delegelerinin, il başkanlarının, Parti Meclisi üyelerinin ve MYK üyelerinin, danışmanların değişmesini değil.

Genel Başkan'dan en aşağıya kadar giden büyük bir değişimi…

CHP'nin Cumhuriyetin temel ilkelerine, Anayasa'nın ilk dört maddesine, hukuk devletine, insan hakları ve özgürlüklere bağlılık dışındaki her şeyini gözden geçirip, kadrolarını, yöntemlerini, sloganlarını, stratejilerini, taktiklerini, ideolojisini, hedeflerini gözden geçirmesi, üzerindeki “yüzde 25” tavanı yıkması şart.

Bu da anca “orta yolcu”, “popülist”, “ürkek”, “özgüvensiz” politikalardan vazgeçip halkın sesine kulak verip, halkla kucaklaşılan bir değişimle mümkün.

Aksi takdirde, ne yazık ki, Cumhuriyeti kuran 100 yıllık parti, Cumhuriyet'in 100. yılına ayak uyduramayacak.