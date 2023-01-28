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Millet pası!

Ortalık fena şenlendi.

Bu seçimlerin önceki seçimlerden farklı bir yanı var:

Rakip ittifaklar, kendi başarılarından çok rakiplerinin hatalarıyla ilerliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “türban yasa teklifi” ile ABD, Almanya ve İngiltere seyahatleri iktidarın önüne gollük pas olarak düşmüştü.

Aynı şekilde İYİ Parti ile HDP arasındaki kavga, İYİ Parti'lilerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gösterdiği direnç iktidar bloğuna büyük koz vermişti.

Mutfaktaki boş tencerenin ateşiyle her geçen gün biraz daha eriyen Cumhur İttifakı, önüne gelen bu fırsatları iyi değerlendirdi. Seçim ekonomisi önlemleriyle de tencerenin ateşini biraz dindirerek de tabanını “oylarımız artıyor” algısına inandırmayı başardı.

AK Parti teşkilatları bu algıya inanıp yeniden harekete geçse de sokakta farklı bir manzarayla karşılaşıyor. Zira sokakta durum biraz farklı.

Cumhur İttifakı'nın oyları söylendiği gibi artmıyor, bilakis Sinan Ateş cinayeti gibi önemli olaylar nedeniyle erimeyi sürdürüyor.

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Şimdi gelelim iktidarın en büyük hatasına ve muhalefete attığı en büyük gol pasına.

29 Haziran 2022 günü yazdığım yazıda AK Parti'nin seçimleri Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelişinin yıldönümü olan 14 Mayıs'ta ve aynı sembollerle seçim yapmayı planladığına dikkat çekerek şöyle demiştim:

“Ancak Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in deyişiyle mutfakta boş tencere dururken AK Parti'yi hiçbir sembol kurtarmayabilir.”

Beklediğim gibi de oldu.

“Yeter” sözünün muhatabının muhalefet değil 20 yıllık iktidar olacağı gerçeği, muhalefetin önüne gol pası gibi düştü. Üstelik kale boş kaldı.

Altılı Masa da İYİ Parti'deki son liderler toplantısında bu pası gol pasına çevirme kararı aldı.

30 Ocak'taki tanıtım toplantısında ittifakın yol haritası Türkiye'ye duyurulacak. Bütün belediye başkanları parti yönetimleri o toplantıya katılacak ve gövde gösterisi yapılacak.

İYİ Parti'de yapılan toplantıdan çıkan çok önemli bir detay daha var:

Masa'daki liderler 14 Mayıs seçimlerine “ittifak” olarak girme kararı aldı. Altılı Masa artık bir “seçim ittifakı” oldu.

CHP, İYİ Parti ve Deva Partisi 41 ilde kendi listeleriyle seçimlere girecek. Diğer illerde ise ortak listeler hazırlanacak.

Bu durum, ortak liste ile girilecek illerde birinci parti olma şansını getirecek ve 6 Nisan 2022'de yürürlüğe giren yeni seçim yasası muhalefetin lehine dönecek.

Siyasi ve ideolojik olarak birbirinden farklı altı partinin oluşturduğu seçim ittifakın ortak seçim sloganı da “Yeter Söz Milletindir” olarak kabul edildi. İktidar, altı partinin de ortaklaşabileceği bu sloganı resmen muhalefete armağan etmiş oldu.

Muhalefet liderleri 13 Şubat'ta ortak Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklar.

Yedi coğrafi bölgenin en büyük illerinde altı liderin de katılımıyla büyük mitingler düzenlenecek.

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Dün yazdığım yazıda son düzlükteki manzarayı anlatmıştım. İYİ Parti'de yapılan son toplantıdan sonra manzara biraz daha netleşti.

“Yeter söz milletindir” sloganı etrafında birleşen muhalefet kanadının seçim ittifakı, TBMM'deki tabloyu değiştirecektir.

Ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi de muhalefetin motivasyonunu artıracak ve iktidar tabanının kafasını karıştıracaktır.

İktidarın işi artık daha zor.

Seçim ekonomisi uygulayarak piyasaya basılan para ya da İsveç ve Hollanda'nın provokasyonları, Rusya, Katar ve Suudi Arabistan'ın parasal desteği Erdoğan'ın iktidarda kalabilmesi için yeterli olmayabilir.

Gelişmeleri izlemeye devam!