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Parole Parole…

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın önceki günkü açıklamasında bir bölüm çok dikkatimi çekti.

Öztrak diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 2003 yılından bugüne kadar görevde olan hükümetleri 2 trilyon 725 milyar 482 milyon dolar kullanmış.

Bu paranın 2 trilyon 538 milyon doları sizin benim vergilerimizden oluşuyor.

125 milyar doları da hükümet bizim adımıza dışarıdan borç almış.

65 milyar dolar da başta Atatürk olmak üzere atalarımızdan dedelerimizden kalan tesislerin, kurumların satışından gelmiş.

Bu paranın ne kadar büyük olduğunu anlamanız için birkaç örnek vereyim:

– Tanesi 1,9 milyar dolardan 1434 adet Çanakkale Köprüsü

– Tanesi 3 milyar dolardan 908 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü

– Tanesi 1,245 milyar dolardan 2189 adet Avrasya Tüneli

– Tanesi 4 milyar dolardan 681 adet Marmaray

– Tanesi 11 milyar dolardan 248 adet 3. Havalimanı

Bu arada 20 yılda AK Parti'nin yaptığı karayollarının toplam maliyetinin 112 milyar dolar olduğunu biliyor muydunuz?

Aynı şekilde 45 milyar dolar demiryolu yatırım hedefi var.

Şehir hastanelerine de 2 milyar dolar ödeme yapılmış.

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Düşünebiliyor musunuz?

Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı, iktidarın yaptığı bütün karayolları, demiryolları, şehir hastaneleri gibi AK Parti'nin yıllardır övündüğü büyük projelerin maliyeti (maksimum) 180 milyar dolar olmuş.

Buna karşın AK Parti, 2 trilyon 725 milyar 482 milyon dolar (yani devasa projelerin toplam maliyetinin 15 katı) kullanmış.

(Üstelik 180 milyar dolarlık o projelerin çoğu kamu özel iş birliği yöntemiyle yapıldı ve biz halk olarak 180 milyar doların tamamını henüz ödemedik ve borçlandık. Geleceğimiz adeta ipotek altında…)

Peki ya geri kalan yaklaşık 2,6 trilyon dolar nereye gitti?

– Mesela kişi başına milli gelir (2023 için) hedeflendiği gibi 25 bin dolara mı çıkarıldı?

Maalesef hayır!

An itibariyle kişi başına milli gelirimiz 9 bin dolar civarında.

– Mesela (2023 için) hedeflendiği gibi gayri safi milli hasıla 2 trilyon dolara mı çıkarıldı?

Maalesef hayır!

Şu anda gayri safi milli hasıla 807 milyar dolar.

– Mesela ihracatımız (2023 için) hedeflendiği gibi 500 milyar dolara mı çıktı?

Maalesef hayır!

Şu anda ihracatımız 230 milyar dolar seviyesinde.

– Mesela (2023 için) hedeflendiği gibi işsizlik yüzde 5'e mi düşürüldü?

Maalesef hayır!

TÜİK'e göre resmi işsizlik dahi yüzde 10'larda.

Savunmada, güvenlikte, eğitimde, sağlıkta, internet ve teknoloji kullanımında yapılan yatırımlara bakıldığında da ortada 2 trilyon 546 milyar dolarlık bir varlık görmek zor.

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Seçim sathı mailine girdiğimiz şu günlerde iktidar mensupları yine vaatler sıralamaya başladı.

Sanki 20 yıldır iktidarda olan onlar değil!

Sanki 4 yıldır tüm yetki ve karar onlarda değil!

Sanki 2 trilyon 725 milyar 482 milyon doları gerektiği gibi kullanamayan, hatta çarçur eden muhalefet!

Bu durum ortadayken iktidar mensupları ne zaman kürsüye çıkıp konuşmaya, vaatler, çılgın projeler anlatmaya başlasa benim aklıma ünlü İtalyan şarkısının sözleri geliyor:

Parole Parole Parole… (sözler sözler sözler…)

Non cambi mai! (Asla değişmiyorsunuz!)