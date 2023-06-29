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Aslan ve kedi

Medyada en çok ilgi gören ekonomi haberlerinin başında Türkiye'deki ücretlerin Avrupa ülkelerine göre ne kadar düşük olduğunu anlatanlar gelir. Aşağıda böyle bir tablo yer alıyor:

EKSİK BİLGİ YANLIŞ BİLGİDİR

Bu tablo sosyal medyada yayımlandı. Herhalde yeni asgari ücretin bile Avrupa ülkelerindekinden ne kadar düşük olduğu vurgulanmak istendi. Bu kabil tabloları yorumsuz yayımlamak “eksik konuşma yöntemiyle yalan söyleme” tanımına girer. Asgari ücret, o ülkenin kişi başına milli gelirine bağlıdır. Bu tablo ile birlikte, bu ülkelerin kişi başına milli gelir (GSYH) tablosu da yayımlanmalıydı. Sonra da “yıllık asgari brüt ücret/kişi başına GSYH” oranı hesaplanıp okura sunulmalıydı. Ben, Türkiye dahil 6 örnek ülke seçtim ve bunlar için bu oranları hesapladım. Bu arada İtalya'da yasal asgari ücret olmadığını da belirteyim. Liste şöyle: 1. Lüksemburg %32, 2. Almanya %58, 3. Portekiz %52, 4. Yunanistan %52, 5. Romanya %62, 6. Türkiye %60. Lüksemburg'un kişi başına milli geliri (İrlanda gibi o da vergi cenneti olduğu için) gerçekte olduğundan daima daha büyük çıkar. Oranın bu kadar düşük çıkmasının sebebi budur. Genelde bu oran zengin ülkelerde %50'ler, orta halli ülkelerde %60'lar dolayındadır. Türkiye'deki oran da genel eğilimle uyumludur.

ASLAN DA KEDİDİR

Aslana büyük kedi denir. Ama 200 kiloluk erkek veya 140 kiloluk dişi aslanın kafası, pençesi veya bir başka organı 4-5 kiloluk kedininkine eşit değildir.

SON SÖZ: Milli gelir artmadan, zamla milletin geliri artmaz, enflasyon yükseltir.