Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Gedson’dan sevgilerle

Maçın ilk yarısını izlemeye çalışan bir futbolsever ya oflayıp puflayıp maçı seyretmeye çalışmıştır ya da gözlerini kapatarak akşam şekerlemesini yapmıştır. Koskoca 45 dakikada 2 isabetli şut, sıfır korner ve rakip ceza sahasına 10 kez girebilen Beşiktaş'ın gol atma ihtimali zaten olamazdı.

Amartey, Onana ve Rebic yedek kulübesinde. Şenol Güneş'in mutlaka bir bildiği vardır diyelim. Aboubakar yine destek alamadı. Orta alandan yine beklenen verim alınamadı. Tempo niye yok? İşte seyirci yok, bu atmosferde havaya girmek zor gibi klasik mazaretler konuşulur hemen. Bence ilgisi yok. Sen Beşiktaşsın. Karagümrük senin oyununa cevap vermek durumunda kalmalı.

Aboubakar belki de kariyerinin en kötü penaltısını kullanarak topu Arjantinli kaleci Dituro'ya adeta hediye etti. İkinci yarıdaki kıpırdanma Muleka ve Onur'un pozisyonlarının oluşmasını sağladı.

Bazen direkler arasından geçmez toplar. Onur ve Aboubakar direğe takıldılar. Beşiktaş maça ikinci yarıdaki istekli oyunu ile başlasa rahat kazanırdı. Rebic'in oyuna girmesi biraz sol kanada hareketlilik getirmişti.

Oyunda son bölümlere girdiğimizde ilk yarıyı tam anlamıyla çöpe atan Beşiktaş artık bir şans golü bekliyordu. Şans değil yetenek yönüyle Gedson Fernandes nefis bir gol attı. Onur'un pasına çok klas vurdu genç Portekizli. 3 puanı Gedson Fernandes getirdi.

Lige galibiyetle başlamak önemlidir.