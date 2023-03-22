Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Spiker anarşisi

Fenerbahçe-Sevilla maçını anlatan spikerin asıl işinin dışına çıkarak, İspanyol takımını adeta düşman, hakemleri ise düşmana yardım ve yataklık eden unsurlar olarak gösterme gayreti, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

Bazı spikerler maalesef büyük takım ya da milli takım maçlarını anlatırken vıcık vıcık yağcılık yaparak mesleki anlamda sürekliliklerini sağlayacaklarını düşünüyorlar. Beni şaşırtan, spikerlerin bu tahammül sınırlarını aşan yorumları değil, kendilerine bu görevi verenlerin bile bu duruma nasıl tahammül ettiği.

Bu arkadaşlar yaptıkları spor programlarında yeteri kadar mesleklerini ayaklar altına alarak olmadık rezilliği sergiliyorlar. Dolayısıyla daha fazla küçülmelerine gerek yok. Bari izlemek zorunda olduğumuz ya da severek izlediğimiz maçlarda amigoluk yapmadan mesleklerini icra etseler de insanları spordan soğutmasalar.

Ayrıca; sorumlu insanlar sorumluluklarının bilincinde hareket etmeli. Sizin 3 kuruşluk kişisel menfaatiniz için söylediğiniz sözler, ekran başında maç izleyen fanatikleri ya da küçük çocukları öyle kötü etkiliyor ki, maça gittiklerinde anlattığınız/ öğrettiğiniz her şey salonda ya da statta açığa çıkıyor.

Maça giden fanatik, sizden aldığı gaz ile düşman olarak gördüğü rakibin kafasına bir şeyler atıyor, aleyhte verilen her karardan sonra hakem onun için ‘satılmış' bir karakter oluyor. Kısaca, bu tip anlatımlarla ‘sportif anlamda' halkı kin ve nefrete yönlendirerek farkında olmadan adeta suç işliyorsunuz. İşini gayet iyi yapan, geçmişteki birçok duayeni ve bugün de var olan gerçek spor spikerlerini tenzih ediyorum. Sözüm kime ya da kimlere, herkes çok iyi biliyor.

LALE ORTA’NIN AÇIKLAMALARI

MHK'nın yanlış yorumlandığı düşünülen bir pozisyonun daha net bir görüntüsü olduğunu yorumculara iletmesi, neredeyse suç oldu. Yapmayın beyler. Bırakın, doğruya doğru denilsin. Yarın aynı şey sizin de başınıza gelebilir. İnsanları taraflı olmakla, taraflı davranmakla suçlamak bu kadar kolay olmamalı.

Bugüne kadar yıldırım hızıyla gelip giden MHK başkanları sustu da ne oldu? Hepsinin arkasından teneke çaldınız! Bırakın bir de “Konuşan hakemlerin de kulüplerin de haklarını sonuna kadar koruyacağım” diyen kişiye biraz kredi verin. Gömün şu savaş baltalarınızı.

Hakemlere gelince: Olmuyor arkadaşlar. Çabalarınız maalesef yetersiz. Bu işe daha çok kafa yormanız lazım. Yoksa önünde sonunda getirecekler yabancı hakemi, benden söylemesi…