İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Polis mi, şehir eşkıyası mı?

Şimdi size sırtını iktidara dayamış baba – oğul iki polisin, kanunun kendilerine verdiği yetkiyi nasıl zorbalık için kullandıklarını anlatacağım.

Bu suç yalnızca vatandaşa değil…

Polise karşı da işlendi.

Güpegündüz, karayolunda, polis aracının içerisinde üstelik.

Elimde dehşetin kanıtı olarak bir polis tutanağı var.

ÖZEL HAREKATÇI OLAY MAHALLİNDE

İstanbul'da, önceki gün…

Sultangazi Devriye Ekipler Amirliğine bağlı iki polis saat 15.10 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasına denk geldi.

Taraflar kalabalıktı ve tartışıyordu.

Devriyeler yol güvenliğini sağlayarak, telsizle trafik ekibi istedi.

Kazaya karışan üç sürücüden R.K. yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldı.

Polis tutanağına göre:

“Trafik ekibi beklenirken, görevlilerin yanına gelen ve konuyla alakası olmayan bir şahıs sert bir üslup ve emrivaki tavırla” hareket ederek, polislere “Sakın şöför değiştirmesinler. Arayın şu trafiği. İşinizi biraz hızlı yapın” dedi.

Polisler “Konuyla alakanız yok. Gerekli yerlere bilgi verildi ve trafik ekibi bekleniyor. Olay yerinden uzaklaşın” diye karşılık verdi.

Ne var ki bu kişi “Ben özel harekat polisiyim. Benim olduğum yerde size söz düşmez. Siz benim altımdasınız” diyerek, devriyeleri küçümsedi.

Görevli polisler, adamın kimliğini sordu.

Adının H.N.S. olduğu, gerçekten de özel harekatçı olduğu tespit edildi. Fakat H.N.S, olay anında görevli değil, istirahatteydi. Dolayısıyla polisler H.N.S.'yi uyararak uzaklaşmasını istedi.

O gitmedi.

POLİS ARACINDA DAYAK

Aynı sırada, kazaya karışan R.K. ve M.N. adlı sürücülerin 7- 8 yakını gelip kavga çıkardı. Kavgayı ayırmakta yetersiz kalan polisler takviye ekip çağırdı.

Özel harekatçı H.N.S., sürücü M.N.'nin yakınlarıyla birlik olup diğer sürücü R.K ve yakını D.K. ile onların akrabalarını dövmeye başladı.

Derken…

Özel harekatçı H.N.S.'nin babası olan ve kendisi Sultangazi'de polis olarak görev yapan N.S. de geldi.

İstirahatli olan polis N.S., oğlu ve arkadaşlarının dövdüğü D.K. adlı kazazedeyi tartaklayarak, zorla polis aracına soktu.

Baba – oğul polisler, D.K.'yi polis aracında dövmeyi sürdürdü.

Olay yerindeki polisler saldırıyı durduramadı.

Öyle ki…

Destek için çağırdıkları Sultangazi Motosikletli Polis Timin'den A.S. ve A.A. müdahale etmeyerek, kavgayı seyretti.

Skandal git gide büyüyordu.

POLİSİ TEHDİT

Polis memuru İ.A, saldırgan polis H.N.S ve N.S.'ye “Aracın sorumluluğu bana aittir. Siz müdahil olmayın. Suç işliyorsunuz” diye uyarıda bulundu.

Araç içindeki H.N.S., kendisini uyaran meslektaşının koluna yumruk atıp “Sen kimsin lan! Ben özel harekat polisiyim. İstediğimi yaparım. Babam da seni bu ilçeden s… s… gönderir. Bu iş burada bitmez. İstirahat saatinde seni yakalayıp vuracağım” diye tehdit etti.

Polis İ.A ise H.N.S'yi kuvvet kullanıp araçtan indirmek istedi.

Bu kez baba N.S. gelerek “Siz kimsiniz lan, oğlumu alacakasınız” diye tehdit savurdu.

İddiaya göre H.N.S. “Süleyman Soylu'nun koruma ekibindeyim, hepinizi sürdüreceğim” dedi.

Daha da tuhafı…

Saldırganlara müdahale etmesi gereken Sultangazi Motosikletli Polis Timi'nden A.S., tehdit edilen meslektaşı İ.A.'nın kollarından tutarak, müdahale etmesini engelledi.

Saldırgan H.N.S. ve N.S. yakalanamadı.

‘ELİNİ SİLAHINA ATTI

Hem görevli iki polis ve hem araç içerisinde dayak yiyen D.K., şikayetçi oldu.

Tutanakta D.K.'nin başından geçenler şöyle anlatılıyor:

“H.N.S. ve N.S.'nin kendisini darp ederek, zorla ekip aracına bindirdikleri ve H.N.S'nin kapıyı kapatarak, ‘Seni karakola götüreceğim, ezeceğim, kurşun manyağı yapacağım' diye beyanlarda bulunduğu, kapıyı açıp kendisini kurtarmaya çalışan polisi darp ettiği ve elini silahına attığı…”

Polis İ.A. ve D.K., şikayetçi olmak için Esentepe Polis Merkezi'ne gitti.

Saldırgan N.S., ikinci kattaki D.K.'nin yanına gelip konuşmak istedi.

D.K., “Rahatsız oluyorum” dedi.

Polisler saldırgan meslektaşlarını uyararak, tutanak düzenledi. Tutanağa dört polis ve kazazede imza attı.

SIRTLARINI İKTİDARA VERDİLER

Polis İ.A.'nın saldırgan H.N.S. ve babası N.S. tarafından hâlâ tehdit edildiği ileri sürülüyor. Baba N.S.'nin AK Parti ile ilişkisinden ötürü ‘elinin kolunun uzun olduğu' ve ilçede ikiz plakalı ticari taksi ve kamyon çalıştırdığı iddia ediliyor.

Mağdur iki polisin ise göreve yeni başladıkları ve baskıdan ötürü ifade değiştirebilecekleri kaydediliyor.