Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Büyükşehir’in gülen yüzü

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteteri Doç. Dr. Ergül Hasçelik ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek çok neşeli bir sohbet etme imkanı buldum.

Adam derya deniz.

Öncelikle başarılı işlere imza atmak için geldiği makamın hakkını vermeyi, o makama layık olmayı ve çok sevdiği Adanasına hizmetin en iyisinin gelmesi için gecesini gündüzüne katmayı görev bilmiş.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında üç günlük Ankara ziyaretinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları başvuruların son durumunu öğrenmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu birazda 22 yıl görev yaptığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sektörler ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Tarım be Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, GAMER ile Yargıtay ve Adalet Bakanlığındaki arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Doç. Dr. Ergül Hasçelik gerçekten çok beyefendi bir insan.

Öncelikle tam bir devlet adamı ve güçlü bir bürokrat.

Ankara'daki ilişkilerinin halen güçlü bir şekilde devam etmesi Adana Büyükşehir Belediyesi projelerinin hayata geçirilmesi ve onay alması için çok önemli.

Ankara'da özellikle 2. Etap Hafif Raylı Sistem, Tramvay, Ulaşım Ana Planı, Akıllı Şehirler ve Kriz Yönetim Merkezi olmak üzere Adana'ya değer katacak projelerle ilgili görüşmeler yaptığını ve önemli mesafenin alınması için gayret gösterdiğini açıkladı.

Ergül beyin anlattıkları gerçekten insanı hayran bırakacak cinsten.

Eğer yaptığı bu olumlu girişimlerden önemli sonuçlar alınır ve bu hizmetler için kısa sürede kazmalar vurulursa Adana çok rahat eder, bir çok sorununa çözüm bulur.

Herkesin dert yandığı, hizmete başladığı günden beri kimseyi mutlu etmeyen bir hareketliliğin yaşandığı metro konusunda da karşılıklı istişarede bulunduk.

Ben kendisine Adana halkının bu durumdan çok dertli olduğunu, üniversiteye, Balcalı hastanesine gitmeyen bir metronun güzergahının en başta çok yanlış yapıldığını ve halkında bu hizmetten yeterince yararlanamadığını ifade ettim.

Çok haklı olduğumuzu, halkın bu konudan çok dertli olduğunu bildiklerini ve kendilerinin bu sorunu hafifletici evreleri hayata geçirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Ben Ergül beyin Adana için büyük bir şans olduğunu düşünenlerdenim.

Bilgi birikimi bu kadar yüksek olan, özellikle Ankara bürokrasisinde etkin bir güce sahip olan genel sekretere herkesin destek olması gerekir.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere belediyedeki herkesin, bütün partilerin meclis üyelerinin bu bürokrata destek olması Adana için önemlidir.

Doç. Dr. Ergül Hasçelik bütün mesaisini Adana için vermeye gayret ediyorsa bu isme hepimizin destek olması gerek, köstek olmak kimseye fayda getirmez.