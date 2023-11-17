Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Koruma bilmecesi

Adana Adliyesinde uzun yıllar başsavcı yardımcılığı yapan ancak geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Bölge Adliye Mahkemesine savcı olarak atanmasının yankıları hala sürüyor.

Başsavcı yardımcılığı yaptığı dönemlerde özellikle kaçakçılık ve terör konularında çok önemli dosyalara bakan savcının aniden bir alt göreve gönderilmesini manidar bulanlar, bu konuda farklı görüş belirtiyorlar.

Yakından tanıdığım bu isimle ilgili söylentiler elbette benim de dikkatimi çekiyor. Ancak söz konusu kişi ile ilgili en önemli gelişme, başsavcı yardımcılığı döneminde yakın koruması olan bu kişinin savcı olarak atanmasının hemen ardından korumalarının çekilmesiydi.

Belki yasa gereği savcı pozisyonundaki kişilere koruma verilmiyordur. Bu yüzden de başsavcı yardımcısı konumundaki kişiye verilen korumalar bu gerekçe ile geri alınmış olabilir. Buna kimsenin diyecek sözü olamaz.

Ancak görev yaptığı 10 yıl boyunca çok önemli davaların dosyalarına bakan, özellikle terör ve kaçakçılık dosyalarında birçok ismin cezaevine giden yolu açan bu kişi için verilen korumaların bir süre daha görevde kalmasının yararlı olacağı kanısındayım. Zira bölge adliyesinde bazı savcılara verilen korumaların hala görevde olduğu da konuşuluyor.

Elbette devletimiz her çalışanını sonuna kadar korur ve gözetir. Bundan kimsenin şüphesi olamaz. Emniyet Müdürü Doğan İnci idaresindeki Adana emniyetinde görevli tüm polislerin de aynı ruh ve düşünce içinde hareket ettiğinden eminim. Zira çok sıkı bir emniyetçi olan Müdür Doğan İnci, başsavcı yardımcısı için verilen korumaların geri alınmasına yasal gereklilik olarak karar vermiş olabilir.

Ancak bir gazeteci olarak benim görüşüm bu ve bunun gibi görev yapanların daha titizlikle gözetilmesidir. İlgili kişi şu anda rahat ve huzur içinde görevini yapmakta, koruma olmadan dışarda dolaşmanın keyfine varmaktadır ama yine de yaptığı görevin hassasiyeti açısından yakın korumaların bir süre daha görevinde kalmasının herkes açısından yararlı olacağı ve olası bir duruma karşı caydırıcı niteliği taşıyacağı inancındayım.

Bu konuyu konuştuğum, görüşüne başvurduğum insanların da hemen hepsi benimle ayrı görüşte birleştiler. Adliyede uzun yıllar üst düzeyde görev yapan ve çok önemli dosyalara bakan bir kişi için verilen korumanın belirli bir süre daha göreve devam etmesinin hem çalışan açısından, hem de ailesi açısından güven verici olacağını ifade ettiler.

Görevini son derece titizlikle yapan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin bu konuyu gözden geçireceğine ve mutlaka çözümcül bir karar alacağına inancım sonsuz.