Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarsus CHP’de öne çıkan isimler

31 Mart 2024'te yapılacak yerel yönetimler seçimleri öncesinde siyasi partilerin çalışmaları hızlandı. Belediye Başkanlığı için birçok isim ön plana çıkmanın mücadelesini vermeye başladı.

Mersin'in en büyük ilçesi olan ve birçok ilden daha büyük Tarsus'ta da seçim yarışları kızışmaya başladı.

Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Ali Boltaç'ın yaptığı tanıtım toplantısı adeta miting gibiydi. Kalabalık bir partili grubunun eşliğinde adaylık başvurusunu CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin'e yapan sevilen siyasetçi Ali Boltaç, bu onurlu görevin kendisine verilmesi halinde tüm zamanını Tarsus'un gelişmesi, ileri kentler seviyesine yükselmesi ve kent halkının huzur içinde keyifli bir yaşam süreceği ilçeyi yaratmak için çalışacağını söyledi.

Aileden kalma zeytincilik işiyle uğraşan genç politikacı gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Tarsus halkı şimdiden Ali Boltaç'a, “Başkanım” diye sevgi gösterisinde bulunması, makama giden ayak sesi olarak nitelendiriyor.

Son derece naif bir insan olan Ali Boltaç, böylesine bir sevgi karşısında çok duygulandığını, çalışmalarını çok kapsamlı olarak yürüteceğini vurgulayarak, “Partim bana bu görevi verirse hiç ayırım yapmadan bu ilçenin halkına hizmet edeceğim. Parti rozetini seçildiğim gün çıkararak yerine Tarsus rozeti takacağım. Çünkü bir belediye başkanı sadece kendisine oy verenlerin değil tüm kentin belediye başkanıdır. Bu anlayışla çalışacak, tüm ekibimin de bu anlayışla çalışmasını sağlayacağım” diyor.

Ne diyelim böylesine sevgi gören, ilgiyle takip edilen ve adaylığına kesin gözle bakılan Ali Boltaç'a başarılar diliyoruz.

Bu arada Tarsus'da CHP'de başka isimlerde var yarışa katılan. Mehmet Özel, Ozan Varol, Hikmet Oğuzcan, Abdülkadir Filiz, Vedat Günyar, Ünzile Kuru. Melisa Günaştı ve Musa Ceylan da partiye başvurularını yaparak aday olmak için sahaya indiler.

Bu adaylar arasında Ali Boltaç ile Ünzile Kuru'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yakından ilgilendiği isimler olarak gösteriliyor. Tarsus'ta eğer bir kadın adaya görev verileceği düşünülürse bunun Ünzile Kuru olmasına ise kesin gözle bakılıyor.

Tarsus'ta üç gün süren uluslararası festivali izlemek için ilçeye gittiğimde seçimler konusunda vatandaşlarla görüşmeler yaptım. Hemen hepsinde ortak görüş mutlaka bir değişim olması gerektiği, mevcut başkan Dr. Haluk Bozdoğan'ın yerine yeni bir ismin aday gösterilmesinin şart olduğunu vurguladılar.

Tarsus'ta CHP bayrağının dalgalanması için bu değişime inandığını belirten ilçe halkı, Ali Boltaç ile Ünzile Kuru'nun adaylığına da sıcak bakıyorlar.

Mevcut başkan Dr. Haluk Bozdoğan ise yeniden aday olacağını duyduk. Belki bu konuda basın açıklaması yapmıştır, ya da bir açık hava toplantısıyla kararını partiye bildirmiştir. Ancak Tarsus Belediyesi Basın Bürosu'ndan bu konuda gazetemize ulaşan her hangi bir bilgi olmadığı için detay veremedim.

CHP dışındaki diğer partilerde de hareketlilik var. Önceki dönemlerde MHP Tarsus Belediye Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Ziraat Mühendisi Şevket Can'ın yeniden aday olmak için çalışmalara başladığını öğrendik. Gittiği her yerde seçimi kendisinin kazanacağını ve yarım kalan hizmetlerini tamamlayacağını söyleyen Şevket Can'ın gittiği her yerde büyük ilgi gördüğü bir gerçek.

Bakıldığında her aday kendisini favori olarak görüyor. Ancak son söz her zamanki gibi halkın olacak. Sandıktan kimin çıkmasını istiyorsa o isim Tarsus'u yönetecek. Bu ilçemizdeki siyasi gelişmeleri yakından takip ederek ara ara okurlarımıza duyuracağız.

Mersin'in Toroslar ilçesinde de bir isim varki aylardır sahada ve kazanmak için tüm gücünü harcıyor. Mersin halkının yakından tanıdığı bir isimden söz ediyorum. Meslektaşımız olan Sinan Koç'tan… Toroslar için hayati önem arz eden projelerle seçim yarışına girdiğini söyleyen Sinan Koç, “Eğer partim bana bu büyük görevi verirse Toroslar'da seçimi açık ara kazanmak için gecemi gündüzüme katıp çalışacağım. Bütün projelerim hazır. Ekibim hazır” dedi.