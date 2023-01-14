Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Yüreğir’in konut modeli Türkiye’ye örnek olur mu?

“Dünyada mekan, ahirette iman” demişler, konut sahibi olmanın önemini vurgulamak için. Son aylarda Türkiye'de konut alanında alınan ve tartışmalara neden olan yeni kararları görünce bir kez daha aklıma geldi bu söz.

Doğal olarak, beni ziyarete gelen Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi'nin hukukçu Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ile de sohbetimizin ana gündemini oluşturdu. Nasıl oluşturmasın ki?

Bütün Türkiye konuttan bahsederken ve Yüreğir Belediyesi de kentsel dönüşüm ve toplu konut alanında çok önemli çalışmalara imza ederken bunu irdelemek gerekirdi.

Önce Yüreğir hakkında şunu söyleyeyim; Yüreğir eskiden Adana'nın varoşu diye tabir edilen bölgelerdendi. Merkez diğer ilçelerine göre daha geri kalmış, daha doğru söylemek gerekirse hizmetten geri bıraktırılmış bir ilçe durumundaydı.

Ama yıllar için de her gelen Büyükşehir ve ilçe belediyesi bir şeyler koyarak Yüreğir'i daha iyi konuma doğru taşıdı.

Şimdi ise tabiri caizse Başkan Mehmet Fatih Kocaispir, Yüreğir'in yıldızını parlatıyor. Tabi ki kentsel dönüşüm ve konut ataklarıyla.

Kocaispir, önce Yüreğir için şöyle bir özet geçiyor:

“Yüreğir yıllardan beri ihmal edilmiş bir ilçedir. Maalesef Adana'nın arka bahçesi gibi görünmüş. Karşıyaka, öteki yaka gibi nitelendirilmiş. Biz burada makus tarihi yenmek için şehrin dönüşmesi için kentsel dönüşüm meselesini ana gündem olarak belirledik. Birincisi yıllardan beri olmayan bir şey yaptık.

1989 yılında kurulmuş Yüreğir ilçe belediyesi. İlk defa bir /5 binlik ile bir/1000 ölçekli imar planlarını yaptık. İmar planları bir şehrin kimliğidir. Kaburgasıdır. Yani İmar planları yoksa o şehrin planlı, düzenli modern bir şekilde gelişmesini beklemek beyhudedir.

Çok şükür bunu hem ilçe hem de Büyükşehir belediye meclis üyelerimizin katkılarıyla yaptık. Hepsine teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. “

Sonra da kentsel dönüşüm hamlelerini örnekliyor:

“Yüreğir'in hem en gözde hem de kentsel dönüşüm açısından sorunlu bölgesi Sinanpaşa idi. Burada 2006 yılından beri kentsel dönüşümde ilerleme sağlanamıyordu. Çünkü uygulama hataları vardı.

Büyüklerimizin, Bakanlığımızın katkıları ile Yüreğir belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ'nin birlikte yürüttüğü geçmişten gelen bir protokol kapsamında biz insiyatif aldık ve bugün çok şükür Sinanpaşa da kentsel dönüşüm başladı. Toplu konut idaresi ihaleyi yaptı. İhaleyi alan firma Bir ay önce kazılara başladı.

Hızlı bir şekilde ilerliyor. 500 gün sonra Allah izin verirse Yüreğir'de Sinanpaşa da 41 konut ve 28 işyerinden oluşan ilk etap kentsel dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Buradaki hak sahipleri evlerinde oturacaklar. Modern, pırıl pırıl güzel bir semt yükseliyor Sinanpaşa'da. Müteahhitlerle, vatandaşlarımızın anlaşmasıyla orada da güzel bir kent ortaya çıkacak.

Diğer taraftan Şehit Erkut Akbay mahallesi hatırlarsanız bir sel felaketi olmuştu. Çok büyük sıkıntı olmuştu. O sel felaketinden sonra Şehit Erkut Akbay mahallesi de sel faleketinden etkilenen bir mahalleydi.

Hemen akebinde kentsel dönüşüm kararı almıştı bakanlık bizimle ortak yürütülen bir proje Yüreğir Belediyesiyle geldiğimiz noktada yıkım gerçekleşti. Yaklaşım 108 ev o bölgede 900 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi başladı.

Müteahhit geldi çalışmaya başladı yer teslimi yapıldı. İlk ruhsatları vermeye başladık. Bir süre sonra Şehit Erkut Akbay mahallesinde de modern bir yapı ortaya çıkacak.

Yine bu kapsamda Çamlıca Atlı spor kulübünün yanında kışla mahallesinde 40 yıldan beri devam eden imar ve mülkiyet sorunları da yoğunluğu artırmadan çözdük. Biz sorunları çözerken müteahhitlerle ve konut sahipleriyle anlaşarak ada bazında ilerledik.

Vatandaşlarımızı istedikleri müteahhitlerle anlaşmaları konusunda teşvik ettik. Biz sadece kolaylaştırıcı olduk. Sonunda burada da hepsi eşit yükseklikte 12 ya da 17 katlık bir imar düzeni sağladık. Artık hepsi birbirinden farklı yükseltili binalar değil bir düzen hakim olacak Yüreğir'e…”

Evet Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, kentsel dönüşüm başarısını özetlerken vatandaş-müteahhit-belediye- bakanlık dörtlüsünü bir masanın dört ayağı gibi görmüş ve hepsini sağlam tutmaya dikkat etmiş.

Sonuçta, dünün varoş diye tabir edilen ilçesi Yüreğir, bugün Adana'nın parlayan yıldızı olmaya, çağdaş bir kent olmaya doğru gidiyor.

Biz de her güzel işleri yapanı olduğu gibi Kocaispir'i de alkışlıyor ve çabasının kentsel dönüşüm sorunları yaşayan tüm belediyelere örnek olmasını diliyoruz…