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Bir sosyal adalet öyküsü

Güney Afrika'ya iş gezisine giden genç iş adamının işleri umduğundan daha başarılı ve çabuk gelişir. Sözleşme imzalanınca bile dönüşüne daha bir gün vardır. Vakit geçsin diye dolaşırken ‘Ghandi’ filminin afişleri dikkatini çeker. Hani şu bol Oscar’lı uzun film…

Hemen taksiden iner ve doğru gişenin önündeki kuyruğa girer. Çevresindekiler tuhaf tuhaf bakarken biri:

— Beyefendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, nereden anladınız?

— Burada beyazlar kuyruğa girmez, doğrudan gişeye gidip biletlerini oradan alır.

Adam biraz mahcup, tüm kuyruğu atlar gişeye gelir. Evet… Gerçekten de beyazlar için ayrı bir pencere vardır.

— İyi günler, arka yada ortadan bir koltuk lütfen..

Gişedeki kız şaşkın:

— Beyefendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, nereden anladınız?

— Burada beyazlar, salonda değil, balkonda oturur!

— Peki, bir balkon lütfen!

Balkondan filmi izlerken, Güney Afrika’da bizim sinemalardaki gibi filmde ara verilmediğinden sıkışır haliyle. Etraf karanlık, herkes filmi izliyor, dayanamaz ve

ayağa kalkınca, yandaki sorar:

— Nereye beyefendi?

— Hiiç… Tuvalete gitmem lazım..

— Beyefendi, siz yabancısınız galiba?

— Evet, ama nereden anladınız?

— Burada beyazlar, tuvalete gitmez ki, balkondan aşağı işeyiverirler.

Adam şaşkın, tek güvendiği karanlıkta balkonun korkuluklarına dayanır ve tam çişini ederken, aşağıdan bir zenci seslenir:

— Heeey, sen yabancısın galibaaa!!

İyice şaşkına dönen adam, karanlıkta ve sadece çişinden tanındığı için ürker…

Aşağıdaki devam eder:

— İnsan sadece birinin kafasına etmez ki birader!! Şöyle bir serpiştirir!! Bu memlekette sosyal adalet diye bir şey var!

Değerli okurlar: Bu öyküyü okuyunca, ülkemdeki sosyal adalete içimden şükretmek geldi. Bizde ki sosyal adalet hiç olmazsa üç beş zenginin devlete olan milyar TL’lik borçları siliniyor.

Oradan doğan açığı kapatmak için ekmeğe, akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, fiyat uyarlamaları yapılarak adaletli bir şekilde, geçim derdinde olan vatandaşa uyarlanıyor.

SON SÖZ: Yardım kolisiyle mutlu olmak yerine, ”Ben bu koliye niye muhtaç edildim” diye düşündüğün gün, uyanmış olacaksın. ANONİM