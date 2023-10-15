PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daral geliyor

Ortaokul, lise yıllarımda bir arkadaşım anlatmıştı.

Bir işportacı…

İşportacının elinde bir şişe…

Şişede bir yılan…

İşportacı şişenin içindeki yılanın konuşabildiğini iddia ediyormuş…

‘'Şimdi bu şişenin kapağını açacağım ve ona sorular soracaksınız. O cevap verecek'' dedikten sonra ‘'Ancak şişeyi açmadan önce şu jiletlerden size hediye etmek istiyorum. Hediyesi 25 kuruş'' diyormuş.

Çevresinde ağzı açık izleyenler, bir an önce yılana soru soracaklar ya; jiletler kapış kapış…

Adam bir yandan jilet satıyor, bir yandan da yavaş yavaş şişenin kapağını açıyormuş.

‘'İşte açıyorum.''

O arada biraz daha jilet…

Ardından ‘'Evvett!… Şişe açılıyor, yılan çıkacak, sizinle konuşacak.''

Biraz daha jilet…

‘' İşte şişe açılıyor. Soruları hazırlayın!''

Biraz daha jilet…

Ve tam şişe açılacakken, kalabalığın içinden bir ses:

‘'Zabıta… Zabıta geliyor.''

Yılancı adam elindeki şişeyi yerdeki çantaya koyuyor.

Şapkasını tutarak, ardına bakmadan kaçıyor.

Bunu anlatan arkadaşım dedi ki:

‘'Bu nasıl bir tesadüf… Ben çok şanssızım. Adama kaç kez denk geldiysem hep şişeyi açacakken zabıta geldi.''

‘'Sen bu kadar salak olduktan sonra o zabıta daha çok gelir'' diyemedim.

Memleketimde iktidarın 21. yılı…

Her seçim öncesi işportacı ortaya çıkıyor.

Elindeki şişede özgürlükler, demokrasi, insan hakları, refah…

Şişeyi açmadan önce oylar toplanıyor, seçim kazanılıyor.

Tam özgürlük, demokrasi, insan hakları ve refahı şişeden çıkartacakken dış güçler devreye giriyor.

Sen hala zabıta geldiğini zannediyorsun değil mi?

Sen bu işporta numaralarına kandığın sürece yılanın konuşmasını çok beklersin.

Sen bu yalanları yediğin sürece özgürlük, demokrasi, insan hakları ve refahın şişeden çıkmasını daha çok beklersin…

SON SÖZ; Alt tarafı bir çiçek koklayıp,

Bir hayvan sahiplenip,

Birkaç insan tanıyıp sevip..

Gidecektik DÜNYADAN..

Nasıl kötü bir döneme geldi ömrümüz.

Vicdansızların, sapıkların,

canilerin, nefretin..

Cehaletin ortasına düştük..!!

YAŞAR KEMAL