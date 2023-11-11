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Günün fıkrası…

“Sarışın bir afet, köprüye çıkmış intihar etmek düşüncesiyle…

Tam o sırada köprüden geçmekte olan cabriolet bir araç içindeki yakışıklı yurdum insanı inmiş ve ellerini uzatmış:

‘Hanımefendi neden ölesiniz ki. İstediğiniz yeni bir hayatsa tutun elimden. Ben makine mühendisiyim ve yarın gemiyle Amerika ‘ya gidiyorum. Dilerseniz sizi de kaçak olarak gemiye bindirebilirim’ demiş. Çaresiz sarışının pek hoşuna gitmiş bu teklif ve binmiş lüks spor arabaya uzaklaşmışlar gözden.

Ertesi gün adam gerçekten gizlice gemiye bindirmiş sarışını. Geceleri sarışına gizli gizli yemekler getirmeyi de ihmal etmemiş.

Sarışın da geceleri adamla birlikte olarak yapılan iyiliğin karşılığını kendince ödüyormuş.

Bu şekilde böyle aradan bir ay geçmiş.

Geminin kaptanı bir gün gemiyi kolaçan ederken bizim sarışına rastlamış saklandığı yerde.

‘Sende kimsin? diye sormuş.

Sarışın kısaca anlatmış başından geçenleri ve ‘işte o hayatımı kurtaran yakışıklı personeliniz beni gemiye gizlice bindirdi. Bunca zaman gizlice yemek getirerek beni aç bırakmadı.

Bende bunun karşılığında geceleri onunla birlikte oluyorum’ demiş.

Kaptan kahkahayla gülmeye başlamış ve demiş ki :

‘KIZIM GECELERİ GÜZEL VAKİT GEÇİRDİĞİNİZE ŞÜPHEM YOK.

AMA BU GEMİ AMERİKA’ya GİTMEZ…

KADIKÖY-EMİNÖNÜ VAPURU BU ! (alıntı)

İyi bir hafta sonu dileğiyle …

SON SÖZ; Bizi de, Ay'a gidiyoruz, dünyanın ilk on ekonomisi arasına giriyoruz diye gemiye bindirdiler !!