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Vakıflar zeytinciliği bıraktı

Vakıflar Genel Müdürlüğü iki ay önce tartışmalı bir karara imza attı. 83 yıl, zeytin ve zeytinyağı üreten ve ürünlerini kendi markasıyla satan Vakıflar Genel Müdürlüğü, zeytincilik faaliyetlerine son verdiğini açıklayarak Balıkesir Edremit zeytinciliğini kapattı.

GEREKÇE? kar etmiyor !!!!

Tüketiciye uygun kaliteli zeytin , zeytinyağı ve ürünleri sunuyordu. Kapatılma kararı ile işletme müdürlüğüne bağlı 14.000 dekar arazide 165 bin adet zeytin ağacının geleceğinin ne olacağı belli değil !!

Yöre halkının en büyük korkusu, yörenin turizm özelliğinden dolayı, bu alanın turizme açılması.

Cumhuriyet'in tüm kazanımları bir bir elden çıkarılırken de gerekçe “zarar ediyor” du. Bu kurumlar gerçekte zarar etmiyordu. Birkaç yıl, bilinçli olarak zarar ettiriliyor ve sonunda zarar ediyor diye, bedelinin çok altında değerlerle satılıyordu. Artık satılacak kurum yok denecek sayıda azaldı, şimdi kamu arazileri bir bir satışa çıkarılıyor.

Değerli okurlar; bakın zeytin ve incir ağaçlarının sadece insanlara değil, doğaya da nasıl katkılar yaptığını görelim. (alıntı)

Zeytin ile incir ağacı bağlantısını eğer bilimsel olarak mercek altına alırsak; zeytin ağacı ile incir ağacı doğaya ters çalışır.

Bütün bitkiler gündüz oksijen verirken, zeytin ve incir ağaçları karbondioksit salınımı yapar.

Gece ise diğer ağaçlar karbondioksit verirken, zeytin ve incir ağaçları ise oksijen vermeye başlar.

İncir ağacı yapraklarını döker ama zeytin ağacı hiçbir zaman yapraklarını dökmez.

Zeytin ağacı devamlı bir oksijen salgılamaktadır. Bu durum İtalya ile Edremit Körfezi'nde kendisini daha net gösterir.

Zeytin ağacı geceleri oksijen verirken, bir yandan da sabaha kadar atmosfere iyot saçan denizimiz ve Kaz dağlarından gelen temiz hava ile karışan bir havamız bulunmaktadır. Tan yeri ağarırken, deniz kıyısından gözlendiğinde, bu durum bir bulut ve sis halinde göze çarpar.

Zeytin ağacı ile incir ağaçları aynı dönemde meyve verir. Bu dönem zeytin sineğinin üremeye başladığı zamanlardır.

Zeytin sineğinin, zeytin ağaçları ve zeytin meyvesine zarar vereceği dönemlerde, iyice olgunlaşan incir ağaçlarının meyveleri bal dökmeye başlar. İncirin balı, zeytin sineğine cazip gelir ve zeytin yerine incir meyvesini tercih eder.

Zeytinliklerdeki incir ağaçları tıpkı bir paratoner gibi zeytin sineklerini üzerine çeker. İncir balını yiyen zeytin sinekleri bir süre sonra zehirlenerek ölür.

Mübadele ağacı Ege kıyılarında yaşayan Rumların her zeytin tarlasına 3-4 adet incir ağacı dikmiş olmasının sebebi de budur.

Oysa bizim özellikle yeni nesil zeytin üreticilerimizin birçoğu bu gerçeği bilmedikleri için, zeytin bahçelerindeki yüzlerce incir ağacını sinek topluyor diye kesmişler ve odun yapmışlardır.

Bunun sonucunda da bugün zeytin sineği başta olmak üzere zeytin zararlısı uçkunlar çoğalmıştır.

SON SÖZ; Bir zam da insanlara gelse de, kendilerini bu kadar ucuza satmasalar. ANONİM