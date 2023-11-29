PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ağlamak yok! Fedakarlık zamanı…

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin toplumsal fedakarlık da gerektirdiğini belirterek, asgari ücreti işaret etti. Kuş kadar zam yapılacağı şimdiden belli…

Oysa bizzat kendisi, Saray'a 2024 yılı için 12 milyar 283 milyon 843 bin lira bütçe ayrıldığını açıklarken “fedakarlık” kelimesini aklına bile getirmedi.

★★★

Yaklaşan yerel seçimlerin yüzü suyu hürmetine fazla zam yaparlar mı? Sanmam…

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı enflasyonun maaş zamlarından kaynaklandığını dile getirdi. Suçlu bulunduysa önlem almak gerekli…

★★★

Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği “asgari” dedikleri, çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret… Vasıfsız da olsan daha düşüğü olamaz… Öylesi…

★★★

Ülkeyi berbat kararları ile ne hale getirdilerse çalışan nüfusun yüzde 65'i talim ediyor bu ücrete ya da bir gıdım fazlasına… “Fedakarlık” derken hiç de utanıyorlar gibi gelmedi bana…

Ya Avrupa ne durumda? Asgari ücret alan kişi oranı çalışanların sadece yüzde 4'ü civarında…

“Müminin görevi yoklukta sabretmektir” demişlerdi… Onlar varlık içinde yüzüyorlar tabii… Zira yokluktaki vatandaş için her daim sabır vakti… Gavuru örnek alıp bozmayalım kendimizi…

★★★

Açıklamalara bakarsak bu yıldan itibaren asgari ücrete yılda bir kez zam yapılacak. Diğer her şey yılda en az 20 kere zamlanacak. Yönetim onu neremize koyacak?

Sahi gelirler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor işin aslı…

★★★

Asgari ücretli, memur, emekli dar gelirli değil mi? Dar gelirli ne? “Fakir” dememek için söylenen kelime öbeği… Bu güruhun ay sonunu getirebilmek tek dertleri…

Köfte dışında et yiyebiliyor mu? Burası “Karne hediyesi olarak annem et aldı” diyen yavruların ülkesi… Haliyle kibarlıktan “dar gelirli” denilmesi sefilliğin açık tarifi…

Mesela bir öğretmen… İstediği telefonu alabiliyor mu? Ya da araba? “Araba” mı yazdım ben? Allah da belamı versin! Arabanın lastiklerini alabilir mi diyelim en iyisi biz ona…

★★★

Sorsan, dünyada 750'den fazla ülkeye yardım gönderen, Suriyeliler için en az 50 milyar doları gözünü kırpmadan gömen, Filistinli kanser hastalarını uçaklarla ülkeye getirip tedavi ettiren ülke yönetiminin, sıra kendi vatandaşına gelince bir anda akrep beliriyor cebinde…

Bit inat uğruna ülke ekonomisini uçuruma sürükleyen, koltuk sevdalısı bir muhalefet lideri sebebiyle halk tarafından yeniden seçilen bir kişi tarafından yönetilince ülke… Kaçınılmazdı tüm bunların yaşanması…

Madem biz istedik, ağlamak yok. Fedakarlık zamanı…