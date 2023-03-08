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Ah İstanbul İstanbul olalı…

AKP milletvekilleri, başta İstanbul olmak üzere şehir içinde ya da kenarlarında bulunan özel ormanların imara açılması için TBMM'ye yasa teklifi verdi.

Giderayak ağaçlara yine göz dikti. Hani en yeşilci kendileriydi? Bu ülkede hayvanları koruma derneği açılışında kurban kesilmişti. Çok da şaşırmamak lazım yani…

“Biz de yeşili seviyoruz ama sadece dolardaki yeşili” deyin bari insanları ahmak yerine koymayın. Bırakın bu işleri…

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Esas hikaye iktidarın başlattığı inşaat-beton kampanyasıyla İstanbul'da, deprem bölgesinde, TOKİ inşaatlarında toplamı 3 milyonu bulan yeni konut inşaatı… O iş o kadar kolay mı?

Nasıl ve hangi kaynakla finanse edilecek? Hepsinden geçtim insanlar bulunduğu bölgeden İstanbul'un bir ucuna taşınmaları için nasıl ikna edilecek?

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İstanbul'da yıkılacak 1.5 milyon binadan boşalacak alanlar, arsalar, araziler, sahiller ne için kullanılacak? Kimlere tahsis edilecek?

Seçime günler kala iktidar, büyük bir “acil kamulaştırma, yıkım ve yeni inşaat” furyasıyla mülkiyet ve iskan değişikliği, kamuoyuna açıklanmayan, şeffaf olmayan rant ve mülkiyete el koyma planları peşine düştü. Merak etmeyin. Yetişmeyecek!

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Bunun yasal kılıfı da tüm yetkiyi, yapılaşmayı, inşaatları ihalesiz ve sorgusuz, denetimsiz şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na veren Cumhurbaşkanı kararıyla hazırlandı.

Lakin seçimi kazanırlarsa yavaş yavaş kendini İstanbul'un ücra köşelerine taşınmak için hazırla… Senin gittiğin yere park, bahçe yapılacak hali yok ya… Muhtemelen Arap kardeşlerimiz yerleşecek oralara…

Kanal İstanbul bölgesindeki arsaların, arazilerin, tarım alanlarının başta Katar Emiri ve ailesi olmak üzere iktidara yakın kişilerce çok önceden kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

Kanal bölgesinde 3 milyon nüfuslu yeni yerleşimleri ve binlerce konut, villa, rezidans, AVM inşası planlandı.

Acaba yıkılacak 1.5 milyon binanın sahiplerinin yerleştirileceği rezerv alanlar buralarda mı? Kuvvetle muhtemel Araplar biraz daha merkeze yakın metroya beş dakika mesafede yaşamak istediler.

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Binaları kim yapacak? TOKİ…

Adı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı… Tam da bu iş için 1984 yılında Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Kuruluş amacı her daim dar gelirliye ev yapmaktı. Zira toplu konut idaresinin orman arazisine lüks konut, rezidans, villa üretimiyle ne alakası vardı?

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Peki, nerede, kaç metrekare? Giriş katı ile en üst katın fiyatı aynı mı? Kura mı olacak? Yoksa kendileri mi açıklayacak seçilenleri… Plan nerede? Proje nasıl olacak? Yok!

Kime yaptırılacak? Anlaşılan Kanal İstanbul çevresinde kapatılan arsa-araziler yüksek rayiçlerle bakanlık tarafından satın alınarak “yeni rezerv alan yerleşimleri” bahanesiyle birilerine yüklü servetler aktarılacak.

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Bakmayın böyle şeyler yazdığıma… Hayranım adamların hırsına…

Her daim yönetimde kalacaklarmış, hiç o koltuklardan kalkmayacaklarmış gibi işlerini bırakmıyorlar yarına… Rant görünce basıyorlar imzayı anında!