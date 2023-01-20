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Allah’ın Arap’ı fena aşağıladı!

Dün herkesin nefesini tutup beklediği kritik önemde olan Merkez Bankası faiz kararı açıkla… Yok be… Ne fark eder Allah aşkına?

Sabit tutsa, 5 puan düşürse, 7 puan artırsa… Bu saatten sonra istersen Messi'yi oturt o koltuğa… Sen yüzde 9 diyorsun, bankalar sağlam paraya yüzde 30'da!

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Bence çok daha önemlisi Allah'ın Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed Al Jadaan tarafından yapılan açıklamada Türkiye, Pakistan, Mısır gibi “savunmasız” ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini söylemesi…

“Bazı ülkeler borçlarını çeviremeyerek temerrüde düştü, daha fazla ülkenin temerrüde düşebilme olasılığı var. En kırılgan ülkelere yardım etmeliyiz” demesi… Dışarıdan bakınca nasıl göründüğümüzün basit ifadesi…

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Ülkemizin aciz durumda olduğunu dile getiren bakana herhangi bir cevap verilecek mi? Yoksa hiçbir şey söylemeyerek bu acizlik onaylanacak mı?

Nerede savunmasız, kırılganız? Tabii ki ekonomide… Demek İHA'lar, SİHA'ları saymıyorlarsa bu cephede… Yakalasak onları yiyeceğiz ama yüksekten uçuyorlar maşallah…

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Nasıl destekleyecek? İhtiyacımız olduğunda dolar verecek… Duyan da Suudilerin zekatı bize geliyor zannedecek!

Sahi asgari ücretliler için fakir fukaraya vermek bereket getirir diye kim demişti? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati… Aynı zihniyetteler demek ki…

Bugün para verir daha fazlasına ihtiyacın olunca emir verir. Gidip de adamlara kızmanın fazla bir anlamı da yok. Bizi bu hale getiren kimdir?

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Doğruya doğru… Türkiye ekonomisi Pakistan ekonomisiyle aynı grupta yer alıyor. Farklı olarak bizim halk Diriliş Ertuğrul, Barbaros falan seyredip gaza geliyor.

Haliyle üç kuruş para verip rezil ediyorlar el aleme… Yönetim zafiyeti nedeniyle yüzünden utanıyoruz ülkece…

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Suudi kralı Atatürk'ün ölüm yıldönümü 10 Kasım'da Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitmedi. Bizimkiler koşa koşa kralın kaldığı otele gittiler, şeref madalyası takdim ettiler.

Kendisi 91 yaşında öldüğünde “milli yas” ilan edildi. Koskoca Türk Bayrağı tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde yarıya indirildi. Araplar bile bu kadar üzülmedi!

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Sırf ekonomik kriz yaşandığı ayyuka çıkmasın diye IMF ile anlaşmayıp onun yerine özünde Türk düşmanı olduğu ayan beyan ortada olan ne kadar ülke varsa, hepsinden para istemek zorunda kalıyoruz.

Nitekim IMF'ye gidilse, şeffaflık, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik gibi kriterler talep edilecek. Halkına hesap vermeyen bir yönetim gidip de IMF'ye mi hesap verecek?

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Sahi kim demişti? “Türk Arapsız yaşayamaz. Kim ki yaşar der, delidir! Arap'ın Türk hem sağ gözüdür hem sağ elidir.” Biliyoruz hepimiz kimin dediğini… Ne oldu sağ göze, sağ ele? Bize “deli” olmak düştü yine!

Ağırlarına da gitmiyor. Ne bileyim? Belki de Türkiye hak ediyor!