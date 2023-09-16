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Durun daha kötüsü yolda!

Kallavi vergileri üzerimize bindirdi, ne yalan söyleyeyim çok da eleştirilmedi… Herkes biliyordu ekonomideki vahameti… Yoktu çaresi… Enkazı onun üzerine bırakmıştı saray sakini…

İyi de arkadaş zenginlerin vergi muafiyeti ve istisna tutarlarının yılsonunda 935 milyar liraya ulaşacak olması ayıp değil mi?

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Farklı yasa, karar ve tebliğlerle sayısı 670'e ulaşan istisna ve muafiyetler söz konusu… Ne yapmayı düşünüyorlar. Gözden mi geçirilecekmiş?

Vazgeçilen vergilerin toplam vergi gelirlerindeki payı tabii ki yüzde 27'ye yükselir. Konu zar zor hayatını idame ettirmeye çalışan halk olduğunda direkt vergiyi geçir, sıra zenginlere geldiğinde sadece gözden geçir.

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Şöyle anlatmaya çalışayım, emekli aylıklarına temmuzda yapılan yüzde 25'lik zammın neredeyse tamamına yakını enflasyonla geri alınırken, memur maaşları ve asgari ücrete yapılan artışların üçte ikiden fazlası da enflasyonla eridi.

Temmuzdaki vergi artışları ve zamlarda göz önünde tutulduğunda 16 milyon emekli, 6.5 milyon memur ve memur emeklisi ile 9 milyon asgari ücretlinin gelirleri ve alım güçleri üç ayda eksiye düştü.

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Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan… Bu ikilinin ülke ekonomisini düzeltmesini bekliyorsanız çok beklersiniz. Sihirli değnek yok ellerinde…

Mehmet Şimşek daha önce de aynı görevdeydi. Hırsızlıkla suçlandı ve kovuldu. Tamam haksızlık yapıldı ama Türkiye'nin ekonomisi de arşa çıkmadı.

Gaye Erkan'ın geçmişine bakarak başarılı da başarısız da bulabilirsiniz. Kendisi iyi niyetli olabilir ama merkez bankacı değil!

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Merkez Bankası, temmuzda açıkladığı Enflasyon Raporu'nda 2023 yılsonu için enflasyon hedefini yüzde 58'e yükseltmişti.

Ağustos ayında bu hedef yüzde 62'ye yükseltildi.

Orta Vadeli Program'da 2023 sonunda enflasyonun yüzde 65 oranında gerçekleşeceği yer aldı.

Sadece son bir haftada yapılan akaryakıt zamları ve onların domino etkisiyle bile İstatistik Kurumu kalem oynatmazsa yüzde 70'i aşacağı aşikar… O zaman neyi tutturdular? Başarı nerede?

Nitekim iktidarın bugüne kadar açıkladığı 18 adet Orta Vadeli Program'ın hiçbirinde hedefler tutmadı. Bunların içerisinde Mehmet Şimşek'in hazırladıkları da vardı. Kendi içinde tutarsızlıklar ve çelişkilerle dolu 2024-2026 Orta Vadeli Program'ın hedeflerinin nasıl tutturulacağına ilişkin ortada bir plan ve program henüz açıklanmadı. Muhtemelen açıklanmayacak. Nasıl olsa seneye yenisi hazırlanacak.

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Acı çekiyoruz diye bir şeyler düzelecek, ekonomi daha iyiye gidecek diye umutlanmayın. Tünelin ucunda ne ışık var ne bir pırıltı…

Yalanlarla umut satmaya devam edecekler eskisi gibi… Tekrar söylüyorum bugün yaşananları bu halk dibine kadar hak etti. Külahımı buraya koyuyorum, ona anlatsınlar dertlerini…