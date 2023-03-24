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Emekli zammı oy satın alma çabası

Anketlerde Erdoğan'ın oyu düşmeye devam ediyorsa gidişatı tersine çevirmek için ne yapmak gerek? Para dağıtmak en güzel seçenek… Hedef kitle kim olmalı? Emekliler ile başlamalı…

Nitekim Erdoğan tarafından açıklandığı üzere en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkartıldı. Bu durum 2 milyon 721 bin kişiyi etkiliyor. Az mı?

Muharrem İnce'nin bugüne kadar topladığı imzanın 45 katı!

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Bu duruma nasıl düştü emekliler? O da sorgulanmalı… Ya seçim olmasaydı?

Üç ay önce 3.500 lira alırken önce 5.500 liraya ve önceki gün itibarıyla 7.500'e yükseltilmesi çok güzel haber… Diğer emekliler haklı olarak adalet bekler. Bari onların da hakkını ver!

Maalesef ki bu artırım günümüz enflasyon koşullarında pek bir şey ifade etmese de hiç yoktan iyi diye düşünenlerin oylarını çeker.

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Emeklilere pay vermemek aynı zamanda AKP'nin siyasi hayatını noktalamak demek… Ciddi anlamda oy kaybı getirir. “Batıyoruz” itirafının yanında da partiyi kapatıyoruz demenin başka şeklidir.

Nitekim emekliler bu maaş artışının oltanın ucundaki yem olduğunu 21 yıldır anlamamışlarsa bundan 6 ay sonra bizzat yaşayarak deneyimleyecekler nasıl olsa…

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Ülke ekonomisi bu duruma getirilmişken insanın aklına bazı sorular takılmıyor değil… Mesela kaynak neresi?

Kasada akçe kalmadı. O zaman nereden bulunacak bu kadar para? Petrol mü bulduk? Hayır! Altın madeni mi keşfettik? O da değil! Elmas? Tık!

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Saraylarından, uçaklarından, ejder meyveli içeceğinden, bilmem kaç metrekare halıdan, valilerin milyonlarca liralık arabalarından, diyanetin bitmeyen harcamalarından mı tasarruf edilecek? Yok artık daha neler? El alem ne der?

Sınırsızca, umarsızca, hunharca yandaş şirketlere dağıtılan ihaleler, yap-işlet-devret ile 20-25 yıllık ipotekler… O da pek mümkün değil… Sonuçta o ihaleleri kimlerin kimin için aldığını herkes biliyor olmalı…

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Haliyle cayır cayır para basmaya devam edecekler. Para basmanın sonucu ne olacak? Enflasyon artacak. Durdurulamayacak.

Suriyeliler, sığınmacılara yediriyorlar, milyarlarca liralık vergileri affediyorlar, belli holdinglere hortum bağlamışlar akıtıyorlar, partililer 3-5 yerden maaş alıyorlar da iş vatandaşın emekli maaşına gelince mi sallantıya giriyor ekonomi?

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Tabii ki bu açıdan bakınca yapılan zamları en az 3'e 4'e katla… Yine de bu kararın faturasının çok ağır bir bedeli olacağı aşikar…

SGK mevcut sistemle hem emeklilikte yaşa takılanların maaşını hem de emekli zamlarını kaldıramayacak durumda… Zira gireceği son seçimi o kadar çok kazanmak istiyor ki umurunda mı?

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Medyayı ele geçirip yıllar yılı milleti “başarı” palavrasıyla kandırıldılar. İnsanları borca teşvik ettiler. Şimdi insanlar harcamak için değil, borçlarını ödemek için çalışıyorlar.

Peki ne olacak? Maaşlar hızla alım gücünü yitirecek. O da Türkiye'deki adalet ve demokrasi gibi gözden kaybolacak. Sebep emekli maaşı artışı değil tabii ki… Kötü yönetimin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi…