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Enflasyon arttı ama çok da şey etme!

Enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş! Sahi kimin beklentisiymiş? Düşük bekleyenin belli ki pazara, markete yolu hiç düşmemiş. Yandaş kanallardan başka bir şey seyretmemiş!

Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Sahibinden hiç kullanılmamış ekonomi programını uygulayarak mı?

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Dolar son altı aydır suni olarak sabit tutuluyor, yerinde uygun adım sayıyor. Petrol 125 dolardan 82 dolara geriledi bu süre zarfında… Doğalgaz 200 Euro'nun üzerinde fiyatlanıyordu şimdi 60 Euro'ya bir zahmet satılıyor. Küresel gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 15 gerileme bir Türkiye'ye uğramıyor.

Bu durumda Amerika'nın yıllık enflasyonu yüzde 6.5 seviyesindeyken Türkiye'de fiyatlar nasıl oluyor da bir ayda yüzde 6.65 artıyor?

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Söylenenlerin hepsi kulak arkası… Zira bir orası kaldı! Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu?

Tabii ki başkanlık sisteminin… Ağzınla kuş tutsan daha iyiye götüremezsin! Hangi denklemi kurarsan kur “güven” yoksa ulaşamazsın aradığına… Bulacağın ya kötü yönetim olur ya da bela…

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Erdoğan, “2023 yılı enflasyon hesaplarınızı yüzde 20'ye göre yapın” derken resmi enflasyon hedefi de yüzde 24 civarında… Nasıl tutacak verilen hedefler bana hesabını yapsanıza…

Esas fenası 8.500 liralık asgari ücretin satın alma gücü 7.972 liraya geriledi. Hani millet enflasyona ezdirilmeyecekti?

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Hem faizleri düşürürüm hem enflasyonu… Oldu! Hem şoför arkası hem cam kenarı valla… Var mı öyle bir dünya? Olmadığını önceden gördük aslında… Zira hâlâ yaşananlardan ders almıyorlarsa kime ne fayda?

Hangi okulda bu teoriyi öğrendiğini söylemesine gerek bile yok. Soran olunca “ben ekonomistim” diyor. Sonuçta karşısında “ben gazeteciyim” diyenler oturuyor. Hepsinin işvereni kendisi olunca hikaye pek de kurcalanmıyor.

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En güzeli enflasyonun açıklanmasını Nas'a göre yasakla, erişelim huzura… Ne öyle matah bir şeymiş gibi her ayın başında açıklamak? Dış mihrakların oyununa alet olmak… Rekabet Kurumu zincir marketler hakkında haksız rekabet ile fiyatlarla oynadıklarını tespit edip cezalar yağdırdı. Polisiye önlemler, zabıta baskınları, tanzim satış mağazaları ile gelinen seviye bile ancak burası!

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O gelen aflar, vaatler, seçimde dağıtılan ulufeler var ya… Burnumuzdan çıkacak seçimden sonra… Ekonomik krizde iktidara gelip, 21 yıldır ülkeyi yönetip daha beter edenler mi derde derman olacak? Peki, “enflasyon düştü” deseler sanki koşup mal alacaksın? Gelirin mi artıyor sanki? Para nerede? Eee? O zaman sen de çok da şey etme!