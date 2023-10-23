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Gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır: Bütçe

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'ye 2024 Bütçesi'ni sundu. Anlattı durdu. Anlamı var mıydı? Yoktu!

Milletvekillerinin ne rolü var ki bu ülkede? İtiraz etsen, ortalığı yıksan bile tek bir virgül değiştirilir mi bütçede? Boşuna kendini harap etme.

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De ki sarayın hazırlayacağı bütçeye Meclis onay vermedi… Hiçbir sıkıntı yaşanmaz ki… Bütçe Kanu'nu süresinde yürürlüğe konulmaması halinde “Geçici Bütçe Kanunu” çıkarılır.

O da çıkarılmaması durumunda değişiklik dahi yapılmaz. Yeni Bütçe Kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlenme oranına göre artırılır.

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Bütçe de gerçekte var olmayan, sanal sayılardan oluşan, keyfe keder hazırlamış bir manzume… Meclis'te sunum yapılıyor. Cumhurbaşkanı, milletvekilleriyle muhatap bile olmuyor. Milletvekilinin rolü ne? Otursun dinlesin işte, saraydan bir görevli gelip anlatmaya zahmet ederse… Fıkra anlatır isterse… Paşa gönlüm öyle istedi der, çıkar gider… Yeni sistemde bu böyle…

Bütçe: “Öpücem öpücem dedim sana…”

Devam edelim bütçeden… Hah işte o bütçe var ya… Açık açık öpmeye doyamadım sizi, 2024'te de bekleyin beni tadında…

Temmuz ayında deprem gerekçesiyle çıkartılan ek bütçeyle getirilen ek vergiler, KDV-ÖTV artışlarına rağmen 650 milyar liralık yıl sonu bütçe açığı hedefinin 1.6 trilyon lira olarak gerçekleşeceği ortaya çıkıyor.

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Olan oldu demeyin, 2024'te ise bunun iki misline ulaşacak düzeyde ve yaklaşık 3 trilyon lira bütçe açığı verileceği öngörülüyor.

Anlamı ne? Bu açıklar kendi kendine kapanmayacağına göre nereden toplayacaklar? Bildiniz! Külfeti yine millete…

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Zira öncesinde yaklaşan yerel seçimler nedeniyle memur, emekli maaşlarına, asgari ücrete yüksek oranlı zamlarla sınırlı bir ferahlık yaratılarak seçimin atlatılacağı anlaşılıyor.

Seçim sonrası üzerine rahat bir şeyler al, kendine bir içecek hazırla, ben geliyorum birazdan kırbaçla… Geçtiğimiz yaz yaşadıklarımızın aynısı… Yok fazla bir numarası…

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2024 yılı bütçesinde öngörülen vergi geliri yaklaşık yüzde 100 artışla 8 trilyon 335 milyar lira… Bunun 2 trilyon 597 milyar liralık kısmı ücretlilerden kesilecek Gelir Vergisi ile şirket ve banka kârlarından alınacak Kurumlar Vergisi'nden oluşan doğrudan vergiler. Toplamdaki payı yüzde 31 olan doğrudan vergilere karşılık 2024'te 8.3 trilyon lira hedeflenen vergi gelirinin yüzde 69'u akaryakıt, telefon, gıda, alkollü içki, sigara, otomobil-traktör, elektrik-doğalgaz vb. alınacak dolaylı vergileri içeren KDV-ÖTV'den elde edilecek.

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Diğer deyişle zengin-yoksul-emekli-işsiz herkesten aynı oranda alınan, tüketilen her şeye eklenen KDV-ÖTV'den 2024'te 5 trilyon 708 milyar lira bekleniyor.

Tabii o kadar vergi toplanacak. Kamuya 1.279 yeni makam aracı alımına karar verildi. Ne yapsınlar yani? Eski 2023 model arabalara mı binselerdi?

İnsanı “salak” yerine koymak!

Şu “Kalkınma Planı” ibaresini ne zaman görsem yüzümde ister istemez bir gülümseme hali yaşanıyor. Durduramıyorum. Belli ki insan aklıyla böyle dalga geçilmesini kaldıramıyorum.

Sen yine su saflığında

ahmaklar için açıkla ama arada sayılardan anlayan bazı kişilerin olabileceğini de unutma. İnsaf ya!

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İşin açıkçası onlara kalsa onlar da uğraşmayacak zira anayasa ve uyarınca hazırlanması ve TBMM onayına sunulması zorunlu…

Bırakalım gelir-gider hesaplarını… Onlar zaten tutmayacak ama belli ki hazırlayanlar tam uzaylı…

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Bir önceki kalkınma programında demişlerdi ki; orta-yüksek teknolojili ihracatın toplam ihracattaki payının yüzde 44.2, yüksek teknoloji ihracatının payının yüzde 5.8'e ulaşacak.

Bırak yükselmesini aynı yerde bile kalamadı, geriledi!

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Şimdi hedef küçültmüşler, diyorlar ki; ihracatta orta-yüksek teknoloji payı yüzde 37, yüksek teknoloji payı yüzde 3.7 olacak.

Olmaz mı? Fen liselerini İmam Hatip'e çevirince otomatikman artıyor zaten teknolojinin payı…

Bu kafayla ancak bu kadar yaparsın planlamayı…