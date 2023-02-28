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Helal olsun mu?

Erdoğan, “Adıyaman'da depremin ardından ilk birkaç gün istediğimiz çalışmaları yapamadık. Bu yüzden sizden helallik istiyorum” dedi… Kendi iradesi…

Maalesef helallik isteği deprem ile sınırlı kalmayacak. Yakında ekonomi için de benzer talepte bulunacak. Nitekim durum hiç de iyiye gitmiyor. Muhtemelen hasta kaybedilecek.

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Benim alanım ekonomi kişisi, tüm zamanların en yüksek dış ticaret açığını verdi. Bu ayda rekor kırdı çok şükür… Durduramıyoruz kendisini… Sadece ocak ayında tam 14.2 milyar dolar gibi devasa bir meblağ…

Ne kadar yani? Şöyle anlatayım bari… Yan yana Çanakkale'ye 8 tane köprü dizsen yılın ilk ayında verdiğimiz açığa ulaşıyorsun.

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Bu güneşe kar değil dağ dayanmaz. Yok Araplardan gelen para vay efendim Rusya yollarsa… Hepsi hikaye… Bütün hazinelerini bize devretmeyeceklerine göre… Yandı gülüm keten helva…

Asrın felaketi bize çarptı bahanesi ile çıkacaklar sahaya… İyi de bu daha ocak ayı… Şubat ve sonrası çok daha fena…

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Doların artmaması seçim öncesi algı için o kadar önemli ki Merkez Bankası sadece depremden sonraki 2 haftada 7 milyar dolar sattı. Helva yaptı. Göz göre göre parayı yaktı.

Peki nasıl başladı ekonominin destansı batışı?

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Amaç ticaret açığını kapatmaktı. Faizi neden düşürdük? Üretimi desteklemek için…

Neden daha fazla üretmek istedik, ihracatı yükseltmek için… Merkez Bankası bile görev tanımına dahil olmamasına rağmen bunu amaçladığını duyurdu.

Böylece çok üretecektik, çok ihracat yapacaktık, dış ticaret açığı kapanacaktı, hatta fazla verecektik! Bu sayede dolar düşecekti. Enflasyon inecekti.

Faizleri bilinçsiz bir hızla indirince dolar patladı. İşimize geldiğini söylediler. İthalatı pahalı hale getirmek için dediler… Enflasyon dolar fırladığı için coştu.

Şimdi neden doları tutmaya çalışıyoruz? Enflasyonun yavaşlaması için…

Sonuç? Yine dış ticaret açığı… Hem de kallavisi…

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Yerli ve milli Türk Tipi Başkanlık Sistemi ve onun Türkiye Ekonomi Modeli ucubesi… Şaşırtıcı mı bütün tuşlara rastgele basıp sistemin kilitlenmesi? Biraz ekonomi eğitimi görmüş herkesin olağan beklentisiydi…

Bırak eğitim görmeyi hobi olarak ekonomi kanallarını dinlesen bile anlardın bu işin böyle gitmeyeceğini…

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Bu saatten sonra “herkes bir maaşını devlete versin” gibi akla zarar fikirler bile iş yapmaz. Milletimiz cömerttir ama yeterli değil…

Görürsünüz… Sonunda yapacaklar dev bir bağış kutusu… Edirne'den, Kars'a doğru elden ele dolaştıracaklar. Cami çıkışı, beyler az çok demeyelim, boş geçmeyelim diyen dayıların bu kadim sistemi ile yönetecekler ülkeyi…