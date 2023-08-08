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Milyoner olmayan kalmasın!

İktidar Türk Lirası'nı öyle sersefil etti ki milyonerlik bile ele ayağa düştü. Eskiden bir şanı vardı. Milyoner deyince insanlar kafasını kaldırıp bir bakardı.

Şimdi bırak evi, arsayı neredeyse arabası olan bile milyoner statüsünde… Değilse de yılın sonunda kesin o da potada…

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“Kim Milyoner Olmak İster” diye bir yarışma var. Toplamda 12 soruyu bilene 1 milyon lira veriyorlar. Ayıp ediyorlar. Hepi topu 37 bin dolar…

Onun yerine yerli elektrikli otomobil diye satılan TOGG verseler en ucuz modeli 1 milyon 227 bin 500 liraya yükseldi. Tabii sıra gelene kadar kim bilir kaça çıkar?

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Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi, yüksek enflasyonla alım gücünün hızla erimesi kitlesel yoksullaşmayı yaygınlaştırıyor. Beklenen zenginleşmeye ulaşmak yerine süregelen enflasyon sayesinde milyoner sayısı hızla artıyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nin banka-mevduat istatistiklerine göre; haziran sonu itibarıyla 1 milyon lira ve üzerinde para-döviz-altın mevduatı bulunan hesapların sayısı 1 milyon 145 bin 765'e ulaştı.

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Tabii bunun bir de yastık altı var. Sisteme güvenmeyip evde saklanan, banka kasalarında zulalanan döviz ve altınlar… Bak hesaba dahil değil onlar…

Kısaca zenginleştiğimiz için değil, paramız inanılmaz değer kaybettiği için ortaya çıkan durumun yarattığı bir algı… Ne güzel mutlu ediyorsa insanları…

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İş ne hale geldiyse mütevazı bir daireyi 5 milyona satın alanın 200 TL'lik 25 bin banknotu çuvala koyması gerekiyor. Oysa hepi topu 185 bin dolar değerinde olduğunu düşününce hiç hesaplama…

Uygulanan ekonomi politikalarının yarattığı yüksek enflasyona endeksli bol sıfırlı rakamsal büyüme, değersizleşen TL ile milyonluk hesapların sayısını artırırken “milyoner enflasyonunu” da beraberinde getiriyor.

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Bütün bunların ötesinde parasına güvenmeyen ülke vatandaşlarının döviz talebi söz konusu… Türk Lirası ile milyoner olmak ilgilendirmiyor onları…

Şöyle söyleyeyim, Türk halkı boğazına kadar dolar veya dolara endeksli getiri sağlayan pozisyonda… Oran kaç derseniz her 100 liranın yaklaşık 70 lirası dolar ya da dolara bağlı pozisyonlarda…

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Bunun anlamı doların artığı her gün milyoner sayısı da artıyor aynı oranda… Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, üretmeden milyoner oluyor insanlar…

Ha o milyonlarıyla fazladan ne alabilirler? Orayı fazla karıştırma, moral bozma…

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Aslına bakılırsa bunların hepsi kötü yönetimin yarattığı kötü ekonominin eseri… Gelir dağılımı adaletsizliğini büyütürken ücretlilerin büyümeden, milli gelirden aldıkları pay azalıyor.

Peki, AKP, gelir dağılımını düzeltmek, yoksulluğu gidermek istiyor mu?

Sanmam!

AKP yoksulluktan besleniyor, yoksul milyonların bu durumunu kullanarak oya tahvil ediyor. Bu çarpıklık onların işine geliyor. İşin enteresanı su içse AKP'ye yarıyor.