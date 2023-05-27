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Sefalete hazır mıyız?

Gerçekten AKP gibisi gelmedi. Gelmez de… Adeta ders niteliğinde… Normal bir ülkede yüzde 10 alamayacakları bir seçimde hâlâ en önde…

Onlarca sosyolojik açıklaması yapılabilir. Zira ekonomik olarak açıklamaya çalışmak mantıklı değildir. Döner dolaşır tekrar sosyolojiye saplanırsınız.

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Erdoğan yine kazanırsa ki yüksek ihtimal, ülkeyi yepyeni bir sınav bekliyor. Fakirlikten sefilliğe kadar yolu var. Kendi yarattıkları enkazın altında kalacaklar diyeceğim ama hepimiz için geçerli olacak maalesef…

Bir nevi kurunun yanında yanan yaş meselesi… Ekonominin içinden geçtikçe, ülkeyi mülteci kampına dönüştürdükçe üzerine bir beş yıl daha isteyince kadim halkımızın başka seçenek görememesi… Enteresan değil mi?

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Hani önceki gün açıklandı… Merkez Bankası rezervleri resmi olarak 21 yıldan sonra ilk defa

eksiye düştü.

Bakın resmisi diyorum çünkü bir de bunun gerçeği var. Gerçek nedir? Net rezervler eksiye geçeli tam 4 yıl oldu. Çok anlattık, yazıp çizdik ama sayılar pek bir şey ifade etmiyor halkımıza…

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Katar, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Güney Kore ile yapılan para değişimleri söz konusu… Buna swap deniliyor… Bankalar ile de yapılan var… Toplamı yaklaşık 60 milyar dolar…

Onlar da bitti işin açıkçası… Hazine'nin parası, o, şu, bu derken nedir gerçek bilanço? Eksi 76 milyar dolar… O kadar büyük bir meblağ ki, zahmet edip düşünmeyin… Kafanızda canlandıramazsınız işin vahametini…

Merkez Bankası net döviz rezervi eksi 76 milyar dolarda olduğuna göre tükenmiş bir kıymetin rasyonel fiyatı olmaz… Dolar yarın 27'ye çıksa kimse şaşırmayacağı gibi talep de durmaz.

Çok ihtiyacın olan fakat basamadığın bir para birimi… İsteyen herkese Kur Korumalı Mevduat ile sözde dolar ödeme garantisi de verildi. Hadi çık işin içinden… Cari açığı hiç katmayalım istersen…

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Peki rezerv nasıl buraya kadar eridi? Doların çıkmaması için satıldı. Nitekim ekonominin gerçek yüzü gösterilmemeliydi.

Dolar halkımızın en net ekonomi barometresidir. Dolar artarsa hele seçimden önce kimseye inandıramazsın ekonominin iyi gittiğine… Kendisi de atı alıp Üsküdar'ı geçmek üzere…

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Bu tür suni piyasa oluşturma denemeleri daha önce defalarca tecrübe edildi ve sonuç değişmedi. Bir süre sonra hem faiz hem döviz ikisi de gerilmiş yaydan çıkan ok gibi fırladı gitti.

Seçimden sonra da yaşanacak olan bu… Daha da kötüsü finansal göstergeler bu sefer sokağı çok fena vuracak. Şirket iflasları başlayacak.

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Sürprizi bozmayayım hepsini anlatmayayım. Filmin sonunda Titanik elbet batacak ama o süreçte yaşananlar tam bir drama…

Yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Sonra konuşalım nasıl Türkiye ekonomisine ayırdığımız sürenin yavaş yavaş sonuna gelindiğini… Oy vermeyi sakın ihmal etme de görsünler kaç kişinin bu düzeni istemediğini…