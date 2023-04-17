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Düzenin çivisi!

“Düzen Mafyalaştı” diye yazan yazarlara hapis cezası veriyorlar. Oysa yazarlar, düzenin nasıl mafyalaştığını anlatırken ortaya belge, bilgi, gözlem, tespit koyuyorlar. Ben “Düzen Mafyalaştı” başlığını koymayayım; “Düzenin çivisi çıktı” diyeyim.

Yoksulluk artıyorsa.

Eğitim iyileşmiyorsa.

Sağlık kalitesi bozuksa.

Rüşvet artmışsa.

Devlet soyuluyorsa.

Torpil kanıksanmışsa.

Düzenin çivisi çıkmış demektir. Böyle bir ülkede “gelecek nesillerin hakkı yeniyor”dur. Çivinin çıktığını; çok net görüp, gözlemleyen önce gençler olur ve umutsuzluğa düşerler.

Gençler umutsuz!

★★★

21 yıldır ülkeyi demir yumruk yöneten iktidar partisinin lideri; “Bir daha… Bir daha…” diyerek 15 yıl önce yazılmış eski seçim şarkısıyla yeniden oy istemeye soyundu. Ve seçimin sonucunu etkileyecek gençlerden oy alabilmek için “kamuya (devlet kadrolarına) işe alırken mülakat kaldırılacak” sözü verdi.

21 yıl!

Polis alırken.

Öğretmen.

Yargıç.

Savcı alırken.

Üniversiteye hoca.

Hastaneye hemşire.

Rasathaneye gözlemci.

Hapishaneye infaz memuru.

İlçeye kaymakam.

Adliyeye katip.

Camiye imam.

Köprüye bekçi.

Otoyola müteahhit.

Devletin en az personel çalıştıran biriminden en şişkin kadrolu yapısına kadar her kurumunu; “mülakat sınavı” adı verilen ve aslı “iktidardan torpilliyi, partiliyi, hısımı, akrabayı, yandaşı, yağcıyı…” hak etmediği halde iş ve maaş sahibi yapmışsan bunun adı; “Düzenin Mafyalaşması” değilse nedir?

Düzen izin vermezse!

Mafya yaşayamaz.

★★★

Bugün düzenden umudunu kesmiş gençler bilmiyorlardır. 21 yıl önce bu ülkede; “en iyi işi en iyi olana verecek” ve torpili, kayırmayı, kollamayı kaldıracak bir ileri adım atılmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) “hak edene hakkını teslim” etmek ve hiç kimseye ayrıcalık yapmadan “eşit fırsat sunma” hedefi gerçeklesin diye getirilmişti. 21 yıl önce ülkeyi yönetenler; “düzenin mafyalaşması tehlikesini” görmüşler, KPSS modelini ileri demokrasi ülkelerinden Türkiye'ye getirmişlerdi. Bu modelin altı; “devlete sızmak için soru çalan iktidar korumalı cemaatler-hoca efendiler” tarafından oyuldu. Sonra da bugünkü 21 yıllık iktidarın getirdiği “mülakat sınavı” ile yıkıldı, bitirildi. Mülakat, devlet yönetimini ele geçirmiş partinin desteği ile işlenen siyasi organize suça dönüştü.

★★★

KPSS'de 90 puan almış.

İktidar yanlısı değilse.

Torpili yoksa!

Mülakatta 45 puan aldı.

Ortalaması düşürüldü.

Elendi.

KPSS'de 70 puan almış.

İktidar yanlısıysa.

Torpili varsa!

Mülakatta 90 puan verildi.

Ortalaması yükseltildi.

Devlette işe alındı.

Adalet yok edildi.

Eşitliğin başı vuruldu.

Ben yine “düzenin çivisi çıktı” diye yazayım ana gerçek devletin parti devletine dönüştürülmesi yani düzenin mafyalaşmasıdır.

★★★

Partiden torpilli kaç milyon kişi hak edemediği halde devlet kadrolarında işe sokuldu ve partiden torpili olmayan fakat çalışkanlığı ve ahlakıyla işi hak ettiği halde kaç milyon kişinin hakkı yendi?

Canına kıyanlar oldu.

Ülkesine küsenler oldu.

Bırakıp gidenler oldu.

Geçen hafta bizim SÖZCÜ muhabiri Zekeriya Albayrak, “ŞANSLI VAİZLER” başlıklı bir haber yazdı. Diyanet yurt dışına gidip “Ramazan Vaazı” vermesi için 31 kişiyi sözlü mülakatla seçti. Bu 31 kişinin 7'si müftü ve diğer 24'ü; devlet kadrolarına yerleşmiş daire başkanı, hukuk müşaviri, genel müdür, rehberlik ve teftiş başkanı, dış ilişkiler müdürü, insan kaynakları genel müdürü, başkan yardımcısı, kurul başkanı, akademi başkanı kişilerden oluştu. Gittikleri ülkede Müslüman kardeşlerimizle ramazan sohbeti yapacaklar ve bunun için yol paralarıyla birlikte günlüğüne 273 dolar alacaklar. Bu liste Diyanet içinde “torpilli listesi” diye adlandırıldı.

Bu tahta çürüdü.

Çivi tutmaz!

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!

Halk bilmek istiyor!

TCG Anadolu Gemisi “SHA gemisi yaptık dünyada ilk biz başardık” diye tanıtıldı. Uçaklar da inip kalkabilecek. Kaça mal olduğunu bu köşede sordum. Yapımcı şirket, “gizlidir açıklanmaz” cevabını verdi. Okurlar yani halk ise; “Her şey güzel siz yazdınız, yapımcı şirket cevap vermiş, peki biz neci oluyoruz? O geminin parasını vergileriyle ödeyen vatandaşlar maliyetini neden öğrenemiyor? Bu gizlilik kime karşı? Ben vatandaş olarak hangi üstün beceriler gösterildi de benzerlerinden yarı fiyatına mal edilebildi? Bilmek istiyorum, bu suç mu? (Cem Muşkara)” diye soruyor. Vatandaş Cem haklı. Cumhurbaşkanı, törende konuştu, maliyeti söylemedi. Maliye Bakanı ya da Milli Savunma Bakanı açıklayabilir. Bu gemi kaça mal oldu? Benzerleri kaça mal oluyor?