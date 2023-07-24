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Kılıçdaroğlu halkın güvenini yitirdi!

BİR “odaklanma (zoom) toplantısı” yapılmış. Partinin önde gelenleri, “Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için odaklanıp” dikkat kesilmişler.

Eski lider gitmiyor.

Yeni lider aranıyor.

Bu bir “ağırlık kaldırma yarışması ya da yüksek atlama veya güzellik yarışması” değil. Bu halkın kalbine girme, halkın gönlünde taht kurma, halkın aklında yer etme yarışması. Kılıçdaroğlu 13 yıldır liderlik yaptı, halkın kalbine giremedi. Girebilseydi, bugün seçimlerde söz verdiği “Cumhuriyet'in ana ilkelerine karşı AKP ve lideri Tayyip Erdoğan'ın yaptığı karşı devrime son verecek ve yeni bir demokratik devrimi başlatacak” seçim sonucunu almış olurdu.

Yüzde 48'de kaldı.

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Demokrasi ile yönetilen ülkelerde halk, oy verdiği partisinde tek kişiyle ete kemiğe bürünür. Demokrasilerde lider aslında halkın kendisi olur. Onun için “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denmiştir.

Yüzlerce kitap var.

Cengiz Han'dan Timur'a, Napolyon'dan Rus Çarı Büyük Petro'ya, Mustafa Kemal'den Bülent Ecevit'e, Menderes'ten Demirel'e bütün lider biyografilerini inceleyin; lider kendi döneminde şöyle ya da böyle halkın kahramanı olmuş kişidir.

Lideri parti yaratmaz.

Halkın kalbi yaratır.

Lider olacak kişi önce halkın gönlünde taht kurar ve halktan aldığı güçle partiye lider olur, değişimi, devrimi, ilerlemeyi o zaman yapabilir. Lider, “iktidar için değişim” diyen değil, “değişim için iktidar” diyen ve halkı buna inandırandır.

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Bunun örnekleri dünyada ve Türkiye'de pek çok partide bizzat yaşandı. CHP'de partinin kurucusu ve arkasında İnönü Savaşı komutanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel antlaşması Lozan (bugün 100. yılını kutluyoruz) kahramanı İsmet İnönü, lise mezunu Bülent Ecevit'e karşı liderlik yarışını kaybetti. Bülent Ecevit, “İnsanca Hakça Düzen” diyerek halka bir değişim sözü vermiş, halkın kalbinde yer bulmuştu. Kurultay'da İnönü'yü devirdi, İnönü kurucusu olduğu partisinden istifa etti, gözlerini hayata yumduğunda parti üyesi değildi.

Ecevit, gerçek liderdi.

CHP'de liderliği elde ettiği halde halka verdiği “İnsanca Hakça Düzen” sözünü yerine getiremeyeceğini düşününce partiden ayrılıp, babasından kalma evi satarak DSP diye yeni bir parti kurdu. İlk seçimde CHP'den fazla oy alarak partisini iktidar yaptı. Kendi de başbakan oldu.

Burası Türkiye!

Hakça düzen gelmedi.

Fakat Türk toplumundaki “insanca hakça düzene doğru değişim arzusu” devem ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçip kendi ekibini kurduğundan bu yana girilen 10 seçimin 10'ununu da kaybetti. Kılıçdaroğlu, halkın güvenini yitirdi.

Gitmiyor.

Ne oluyor?

Gitmiyor mu?

Gidemiyor mu?

Son seçimi kaybettiği gece TV ekranlarına çıkıp, “Başarılı olamadım. Halkın değişim arzusunu yerine getirecek yeni bir lider ve kadrosuna yol açmak için CHP'nin başkanlığından ayrılıyorum. Atatürk devrimciliğinin ve demokratik yönetimin bütün kurumlarıyla ülkemizde yeniden kurulması için bir nefer olarak mücadele etmeye devam edeceğim” diyebilseydi halkın kalbinde yer bulacaktı.

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Görünen şu: CHP içinde halkın değişim arzusunu kucaklayıp sırtlayacak “Atatürkçü- Laik- İleri Demokrasi- Hukuk Egemenliği-İnsanca Hakça Düzen” yanlısı bir kesim ile “siyaset yapmayı zenginleşme ve makam sahibi olma aracı olarak görenler” var.

CHP'de Atatürkçüler.

CHP'de siyasetçiler.

İki kesim yarışıyor.

Bu “Güzellik yarışması” değil, “Halkın kalbini kazanma” mücadelesi. BABALA TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir video söyleşisi dinlettiler ve “Siz Levent Gültekin adlı gazeteciye; “Bu memleket bitti… Bu memleketi kimse kurtaramaz…” demişsiniz, Levent Gültekin de size “O zaman CHP'nin liderliğinden niçin çekilmiyorsunuz?” diye sormuş, siz de “Benim adaylıktan çekilmem benim elimde değil…” demişsiniz, bu doğru mu diye sordular.

Kılıçdaroğlu yalanlamadı.

Hayal ürünü bunlar.

Bu gazeteci yalancı demedi; “Bizim Güneydoğu Anadolu'da sınır bölgesinde organik tarım yapmamız gerekir” diye cevap verdi.

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Özetle!

CHP'yi ele geçirmiş; “siyaseti zengin olma aracı olarak gören” bir yapı var. Bu yapı Kılıçdaroğlu'nun çekilip yeni bir lidere ve yeni kadrolara yol açmasına izin vermiyor. Yeni lider ancak bu yapıyı temizleyebilirse halkın kalbinde yer bulacak ve o zaman gerçek lider olacak. Her partide mevcut lideri indirmek isteyenler çıkar. Ancak lider halkın kalbinde yer tutmuşsa kendine karşı gelenleri siler atar.

CHP yeni lider arıyor!