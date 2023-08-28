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TOGG: Gündüz vakti açık unutulan ampul gibi!

Dünyada benzinle çalışan ilk otomobil 1886 yılında yapıldığı için biz 137 yıldan beri kendi yerli otomobilimizi yapma özlemi içindeydik. 137 yıllık özlem bitti. Kavuştuk. Bu kavuşmadan sevinmeyecek, coşmayacak, gurur duymayacak bir tek Anadolu insanı bile yoktur.

TOGG:

Özlemin yayı oldu.

Pazarı 12'den vurdu.

Beğeniliyor. Seviliyor.

Üretime geçtiği günden bugüne kadar 2.344 TOGG sahibini buldu ve ona sahip olup sürmek, onunla görünmek isteyenlerin sayısında büyük patlama yaşanıyor. TOGG Yönetim Ofisleri Şefi (CEO'su) Gürcan Karakaş, geçen hafta “teknoloji basınından gazetecilere” fabrikayı gezdirirken açıkladı.

Son 12 gün içinde.

177.000 sipariş.

Bu sipariş, beklenmedik bir sıçrayışla hedefi çok aştı. TOGG'un bu yıl için belirlediği 28.000 üretim hedefi vardı.

Şanslıyız.

Çünkü TOGG'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nü ileride yıllık üretimi 1.000.000'a çıkabilecek hedefle konumlandırıldı. Şu anda günde 100 TOGG otomobili üretebiliyoruz ve çok kısa zamanda günde 170 otomobile çıkabileceğiz. Bu da 3 dakikada 1 otomobil üretmek anlamına geliyor ki, dünya otomotiv devi ülkeler ABD, Almanya, Japonya, Çin de ancak bu kadar yapabiliyor.

★★★

Henüz dışa satmıyoruz.

O günler de gelecek.

5 ayrı modele çıkacağız.

Ve dünyaya da açılacağız.

TOGG Teknoloji Kampüsü, iç pazara kapanıp kalma üzerine değil dünya otomotiv pazarında yarışmak üzerine kuruldu. Paradan, harcamadan, büyük düşünmekten geri durulmadı. Kampüsün zemin güçlendirilmesi için 44.000 beton kolon kullanıldı. Bu ne demek biliyor musun? Gözünde canlandırması güç; bu 1.500 metre yüksekliğinde 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor. Şu anda üretim bantlarında 250 robot durmadan çalışıyor.

Gövde.

Boya.

Montaj bölümleri.

Ar-GE merkezi.

Stil Tasarım.

Prototip Geliştirme.

Test Merkezi.

Strateji Merkezi.

Kullanıcı Deneyim Parkı.

Gören hayran kalıyor.

Avrupa'nın doğayı kirletmeyen en temiz boyahanesi; metrekareye 5 gramdan daha az uçucu organik bileşen salımı ile; Avrupa'daki yasal sınırın 7'de 1'i değerle en temiz üretimi bizim TOGG yapıyor.

★★★

Dünyada şaşkın.

Bizi izliyor.

Cihaz pasaportu.

Blok zinciri teknolojisi oluşturduk. Ömür biter, yıllar geçer üretimde sorun bitmez bu yüzden çıkmış, çıkacak tüm problemleri çözecek 30'dan fazla start-up çalışmaya başladık.

Dinle!

Trumore'ye geçtik.

Bu şu demek: TOGG otomobilinin sahibi aracına binmeden önce evinin salonundan araçtaki asistan robota seslenebilecek: Ben geliyorum, klimayı aç, otomobili ısıt ya da soğut veya ilkbahar havası tazeliğinde olsun diyecek. Ve TOGG'un sahibi otomobiline bindiğinde isteklerinin harfiyen yerine getirilmiş olduğunu görecek.

Daha ne olsun!

Evet dünyadaki otomotiv devleri de yerinde durmuyor. Şoförsüz otomobil yapmaya hazırlanıyorlar. Biz de hazırız ve dünyadan geri kalmayacağız. Otomobil üretiminde eskiden değerli olan; “yüzde 70 motor ve şanzımandı” bugün otomobilde değerli olan “batarya ve yazılımın yüzde 70” olmasıdır.

Hem bataryada.

Hem yazılımda.

Başa güreşmekteyiz.

Anlatılan bu tablo karşısında hangi odun ruhlu duygusuz kalabilir, gururlanmaz.

★★★

Fakat gözü kör olsun.

Kahpe felek!

Kötü talih!

Yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faiz, geçim sıkıntısı, döviz- faiz sarmalı Türkiye'yi esir aldı. Ekonomik kriz derinleşti. Yoksulluk yayılıyor. Bu şartlar altında 84 milyonluk ülkede bir TOGG'u almaya kaç ailenin gücü yeter. 10 yıllık bir sağlık emekçisi hemşire, 10 yıllık öğretmen, belediye otobüsü şoförü, üniversitede doçent, bir esnaf, çiftçi, yazılımcı, doktor, mühendis, bilim insanı TOGG alamazlar. Emekliler de zaten “Biz TOGG'un kapı kolunu bile alamayız” diye garibanlık yükseltiyorlar.

3 soru vardı.

1-TOGG kârlı olacak mı? Kaç yılda kâra geçecek?

2-Beş babayiğit iş adamı TOGG'u yapmak için gerekli parayı ceplerinden mi koydular? Koymadılarsa onlar niçin vitrine çıkarıldılar?

3-TOGG devletin koruyucu ve destekleyici kanatları altında (yani halkın vergilerinden toplanmış para ile) üretilip ilk 3-4 yılı zarar yazacaksa bu durum niçin halktan gizleniyor?

3 soru cevapsız kaldı.

Bu haliyle TOGG: gündüz vakti açık unutulan bir ampul gibi oldu.