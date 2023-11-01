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Vahdettin Kafası!

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken son Padişah Vahdettin'in adı da devlet protokolü düzeyinde yeniden parlatıldı. Merak ettim buldum. Son Padişah Vahdettin'in 5 eşi (eski deyimle karsı) varmış. İsimleri şöyle:

Nazikede Hanım.

İnşirah Hanım.

Müveddet Kadın.

Nevvare Hanım.

Nevzad Hanım.

Emperyalizme karşı Sakarya Meydan Savaşı sürerken Padişah Vahdettin, 5'inci evliliğini Nimet Nevzad hanımla yaptı. Yeni eşi 18 yaşındaydı. Bizim gazete SÖZCÜ'nün ilginç haberler bulma ustası muhabir Müslim Avcı'nın da Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı kutladığımız gün; “Vekilin Dördüncü Evliliği” başlıklı haberi yayımlandı. Bu haber de; “Yeniden Refah Partili Konya Milletvekili Ali Yüksel üniversite 3. sınıf öğrencisi Zeynep Akçetin ile resmi nikah kıyıp evlendi. Bu sayın vekilimizin 4'üncü evliliği oldu. Nikah şahitliğini de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı” bilgileri yer aldı.

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Fatih Erbakan nikah şahitliğini yapıp 4'üncü kez evlendirdiği kendi partisinden vekil için; “çok eşli olduğunu bilseydik, aday yapmazdık” demişti.

Vahdettin tarzı.

Ağzım söyler.

Nefsim okur.

Fatih Erbakan, milletvekili seçilmeden önce TV ekranından “kızların evlenme yaşı üzerine” görüşlerini açıklamış, şöyle buyurmuş; “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14, 15, 16 yaşındayken evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlar. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” demişti.

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Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutladığımız günden bir gün önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü” sahiplerini açıkladı.

2023 Kültür ve Sanat Ödülü; bilim alanında ilahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a verildi. Süleyman Uludağ da önceki yıllarda bir TV söyleşisinde; “bir kız çocuğunu evlat edinen bir erkek, büyüttüğü kız 18-20 yaşına gelince onunla evlenebilir” demişti. Prof. Uludağ'ın ayrıca “bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri” anlatan “Sufi Gözüyle Kadın” adlı kitabı da var.

Yani Vahdettin diriliyor.

Devlet eliyle canlanıyor.

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Vahdettin dirilirken dikkat çeken; bu dirilişin devlet kaynakları, kamu gelirleri desteği ile olmasıdır. Örneğin kendisi üç eşli bir hayat sürdürüp 74 yaşına geldiğinde de üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi ile dördüncü evliliğini yapan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili'nin tüm hayatı kamu kaynaklarından geçinmek üzerine olmuş.

Kendisi anlatıyor:

80'li yıllarda Antalya'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Almanya'ya doktora yapmaya gitti, ama imam hatiplik yaptı. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı genel sekreteri ve genel başkanı oldu. 1990 yılında Almanya İslam Konseyi tarafından “Avrupa Şeyhülislamı” ilan edildi. Türkiye'ye geri döndü. AKP iktidara gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in danışman kadrosundan maaşa bağlandı. 2010 ve 2011 yıllarında da başbakan danışmanı oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. (Kaynak Can Bursalı Duvar Gazetesi haberi)

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İlginçtir!

Vahdettin kafasını diriltmek isteyenler içinde hemen hepsi devlete ve kamu kaynağına kapağı atmışlardan çıkıyor. Son iki örnek daha: 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşu günü; “Hakkınızı helal edin, Orhan Gazi, Osman Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazan da bir ilçenin Gençlik ve Spor Müdürü. Ve 100. Yılı'nda Cumhuriyet balolarını işaret ederek; “Siz zumba ve valsla oyalanadurun biz burada devam” diye yazan da AKP Ankara milletvekili.

Vahdettin kafası.

Kamu parası yiyor.

Şişli Belediyesi'nin malı mülkü ve CHP!

Halkın büyük çoğunluğu “Vahdettin Kafasını” devletten söküp atmak için peşinden gideceği ve milletvekilliği ile belediye başkanlığını “halkın vergilerinden toplanan parayla geçinmeye son verecek” bir siyasi parti, yeni politikacı ahlakı arıyor. CHP Şişli Belediyesi'nin 1 milyar TL olduğu hesap edilen 9 kalem malı ile mülkü daha önceki Belediye Başkanı ve şimdi CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün vakfına geçirilmişti. Sarıgül'den sonra Şişli Belediye Başkanı olan Hayri İnönü, bu aktarmayı tespit edip mahkemeye gitmiş ve mahkeme kararıyla Şişli Belediyesi'nin 1 milyar TL değerindeki mülkü yeniden belediyeye geri döndürülmüştü. CHP Kurultayı'na 4 gün kala Şişli Belediyesi'nin şimdiki başkanının; “belediyeye karşı açılan davalar için kendisine yetki verilmesini istediği” bilgisi ortaya çıktı. Mahkeme; “Bu 9 kalem mal Şişli Belediyesi'nin mülküdür” kararı vermişken belediye başkanı yetki isteme ihtiyacını neden duyuyor. Vahdettin kafası CHP'ye de yerleşti, orada da mı diriliyor?