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Yaşa yaşa çok yaşa! Her alkışa bir paşa!

Osmanlı Saray kültüründe kalemi güçlü şairler vardı. İkiye ayrılırlardı. Sarayı, padişahı, vezirleri övüp göklere çıkartanlar

“ihsan” yani “altın dolu para kesesi” kaparlardı. Padişahı, vezirleri eleştiren; “Kaderin Okları” diye kitap yazanlar ise boğdurulup cesetleri Sarayburnu'ndan Marmara'nın sularına atılırdı.

Şair Nedim!

İhsan kapardı.

Şair Nefi!

Denizi boylardı.

Şair Nedim bugünün Türkiye'sinde yaşasaydı (ona özenen çok var) iktidar- muhalefet atışmasında Saray'ın yanında yer alıp alkışlayan paşaları savunmaya geçer ve oturur yazardı.

Yaşa yaşa.

Çok yaşa.

Her alkışa.

Var bir paşa.

★★★

Savunma Sanayinin pırlanta devlet şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, MKEK, ROTEM, TANK- PALET ve diğerleri “Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu silahlarda dışa bağımlığı neredeyse sıfıra indirecek yerli yapım projeleri” gerçekleştiriyorlar. Bunlar iktidardan önce kurulmuş, cumhuriyet şirketleri; halktan toplanan vergileri harcayarak halkın ordusuna destek sunuyorlar.

Fırtına obüsü.

Muharip uçak.

Helikopter.

Yeni nesil tank.

Denizaltı.

Bu başarı halk tarafından alkışlanıyor. Ayrıca şaire, yazara, övücüye, alkışçıya ihtiyaç yok. Ancak iktidar partisi lideri, “Yeni Nesil Fırtına Obüslerinin teslim törenini” kendisine propaganda malzemesi yapıp ve muhalefet partisi liderini ise karalayıp yerme aleti haline getirirse bunun nesi alkışlanır?

Paşalar!

Kurmay askerler.

Taktik. Strateji.

Okumuş insanlar.

Bir iktidar partisi başkanı, yeni nesil fırtına obüsünün teslim töreninde muhalefet partisi liderini yerici, küçültücü, aşağılayan kelimelerle eleştirdiği cümleleri dinleyip de alkış patlatıyorlarsa….

“Milletin Ordusu, Parti Ordusu haline mi getirildi” diye haklı kuşkular yükselir.

HHH

Ve hemen hatırlanır:

Milli tank yapılacaktı.

Türkiye'nin kendi yerli tankını yapabilmesi 1992 yılında yani tam 31 yıl önce projelendirildi. Ve adı “Altay Tankı” kondu; Ana Muharebe Tank (AMT) projesi bu ihtiyaçtan doğdu. Projeyi ilk OTOKAR adlı özel sektör şirketi 500 milyon dolara ihaleye girerek kazandı. Proje gereği devletten aldığı 500 milyon doları; savunma sanayinin pırlanta devlet şirketleri olan ASELSAN, ROKETSAN, MKEK, ROTEM ve diğer küçük şirketlere dağıttı. Yani bu tank projesi yerli özel firma ile ağırlıklı olarak savunma sanayi devlet şirketlerinin 78 ay süren ciddi çalışması sonucu gerçekleşti. 5 ayrı prototip meydana çıkartıldı. Amerikan M1A2, Alman Leopar 2A6, Fransız Leclerc tanklarıyla birlikte dünyanın dördüncü en iyi tankı olmak üzere yaratıldı.

Sonrası önemli.

Sonra ne oldu?

★★★

“Tankın teknik veri paketi ve geliştirilmiş prototipini” yapan ilk özel şirketten alındı ve iktidar yanlısı bir başka özel sektör işadamına verildi. Bu iş adamı parti kurucusuydu ama elinde tank yapacak bir şirketi yoktu.

Parası da yoktu.

Ona (Ethem Sancak) önce devletin elindeki BMC fabrikası verildi. Bu fabrikayı alabilmesi için devlet bankalarından kredi pompalandı.

Yetmedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde büyük bir devlet arazisi bedava verildi. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 100 oranında kurumlar vergisi indirimi de sunuldu.

Bunlar da yetmedi.

Devlet şirketi Tank Palet Fabrikası işletme ortaklığı da ona verildi. Ayrıca tank başına “yüksek kar” da garanti edildi. O tankı yapacak, TSK da alıcısı olacaktı.

Bunlar dahi yetmedi.

Devletin imkanları kullanılarak Katar'dan dolar zengini ortak bulundu, KATAR ordusu da projeye ortak edildi.

Milli tankı yapacaktı.

5 yıl geçti.

Motoru tedarik edemedi.

Transmisyonu beceremedi.

Milli Tankı yapamadı.

Türkiye'nin zamanı çalındı.

5 yıl önce; 2018 yılında dönemin Milli Savunma Bakanı (iktidar partili) Nurettin Canikli; “Altay Tankı motorunun yerli olmasını planladık. 2018 sonu en geç 2020 başında Altay Tankını yerli motorla üreteceğiz” sözü vermişti.

Türkiye çok fena aldatıldı.

★★★

Muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işte bu adam kayırma kişi zengin etme aldatmacasını dile getiriyor, halkı uyarmaya çalışıyordu.

Paşalar bunları bilmez mi?

Kurmay askerler!

Nasıl bilmezler?

Yaşa yaşa çok yaşa.

Her alkışa bir paşa.