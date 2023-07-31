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Vergi affında kader günü!

Son 7 yılda, 6'ncı yapılandırma ve af içeren düzenleme olan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, ilk iki taksidin ödenme süresi bugün sona eriyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak için, başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatılmıştı. Uzatma yetkisi kullanılmış, diğer taksitlerin ödeme sürelerini kaydırma yetkisi olmadığı ve taksit ödeme süreleri kaydırılamadığı için, birinci ve ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz 2023 tarihi sonuna kadar yapılmak zorunda. Kanun hükümlerinden yararlanarak taksitle ödeme sistemi içinde kalmanın olmazsa olmaz şartı, ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Başvuru ve ilk taksit süresi 1 ay uzatılınca; vergi, sigorta ve matrah artırımından taksitle ödeme yaparak yararlanmak isteyen mükellef, bugün 6 taksiti birden ödemek zorunda. Ödeme yapılmazsa; maç başlamadan bitiyor, af yasası dışında kalıyorsunuz. Bu konuya ilişkin olarak, köşemde 29 Mayıs 2023'te yayımlanan “Temmuzda 6 taksit birden ödeme” başlıklı yazımı tekrar okuyabilirsiniz.

Bugün sizlere, 7440 sayılı Kanun kapsamında vadesi 31.12.2022 olup ödenmeyen toplam 552 milyar TL vergi borcunun, 2023 yılının ilk 6 aylık döneminin sonu olan 30.06.2023 tarihi itibari ile kaç liraya çıktığını, tahsilat/tahakkuk oranlarını ve son 7 yılda çıkartılan 6 af ve yapılandırma içeren kanunlar kapsamında yapılan tahsilat tutarlarını paylaşacağım.

Yukarıdaki tabloya göre; vadesinde ödenmeyen vergi borcu tutarı 31.12.2022 tarihinde 552 Milyar TL iken bu tutar 6 ayda, aşağıda listelediğim tahsilatlara rağmen 355 milyar TL artarak 907 milyar TL olmuştur. Tahsilat/tahakkuk oranı %63.8 gibi düşük bir oranda gerçekleşmiştir. Bu düşüklüğün en önemli nedeni; devletin tahsil edemediği vergi alacağı tutarının neredeyse yarısının hiçbir surette tahsil imkanı olmayan, fiktif tahakkuklardan ibaret olmasıdır.

7440 SAYILI KANUN REKOR KIRACAK

Şimdi, 2016 ile 2023 yılları arasında çıkartılan kanunlar kapsamında yapılan tahsilatları listeleyelim:

Yukarıdaki 6 kanundan 6736, 7143, 7326 ve 7440 sayılı kanunların kapsamı sadece vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması değil, matrah artırımı, stok affı, kasa/ortaklar cari hesabı ile ihtilaflı dosyaların feragat yolu ile çözülmesi gibi düzenlemeler de içerdiği için tahsilat tutarı çok yüksektir. Vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş vergi borçlarını 48 aya kadar vadeye yayan 7440 sayılı kanunun yapılandırma performansının düşük seviyede kalacağını ancak matrah ve vergi artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabının düzeltilmesi ile ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla işlemden kaldırılması düzenlenmelerinden rekor tahsilat yapılacağını şimdiden söyleyeyim. Bugün, ilk iki taksiti ödemeyi unutmayın, unutursanız elektronik haciz hemen kapınızı çalacaktır!