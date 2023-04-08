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Alkışlar Sarıgül’e

İktidar medyasının yorumcularına şaşırıyorum: Biçareler, Muharrem İnce'yi parlatmak için kendilerini helâk ediyorlar.

Bu kadar çırpınmaları, emrin yüksek yerden mi geldiğini gösteriyor, bilemiyorum. Amaçları, Muharrem İnce'ye gaz verip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek! Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine gidiyoruz.

Ya bu en kavgacı, ağzı en bozuk, en müsrif, milli ve manevi değerlerin içini boşaltan, en kutuplaştırıcı, başarısız yönetimden kurtulacağız, ya da padişahlıktan bile daha kötü olan “Tek Adam Sistemi”nin baskısı altında ezilmeye devam edeceğiz.

Böyle bir ortamda CHP kökenli Muharrem İnce, iktidarın değirmenine nasıl su taşıyor, anlamak mümkün değil. Ortada bilmediğimiz bir şeyler mi var?

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14 Mayıs'ta oylanacak olan sistemdir.

Bu sistemin dört-beş yılda yarattığı perişanlık ortada…

Hukuksuzluk, fukaralık, yokluk insanlarımızı inletiyor.

14 Mayıs'ta bu baskıcı yönetim tarzından kurtulma şansımız var…

Tabii ki, Muharrem İnce gibi, oyları bölmek isteyen tüm bölücüleri yenip, onları tarihin çöplüğüne atmak şartıyla…

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Bu yazının başlığını “Alkışlar Mustafa Sarıgül'e” diye koydum. Neden?

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun perşembe günü kendisine yaptığı ziyaretten sonra, yurdunu ve ulusunu seven bir siyaset adamı olarak “Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini” açıkladı.

Mustafa Sarıgül şöyle dedi:

“İnanıyorum ki, Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek en doğru aday Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday Kılıçdaroğlu'dur. Sorumluluğumuzun farkındayız Bugünler birleşme günü.13'üncü Cumhurbaşkanımız, yolunuz açık olsun, Allah'ım her zaman sizi korusun.”

Ne güzel sözler bunlar…

Sarıgül de Muharrem İnce gibi CHP'den koparak partisini kurdu.

Sarıgül de Muharrem İnce gibi “Altılı Masa”ya davet edilmedi…

Fakat o bunu mesele yamadı, ülke ve ulus sevgisi ağır bastığı için “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dedi.

Mustafa Sarıgül'ün, kişisel çıkarlarını düşünmeyip Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alması, Muharrem İnce'ye ince bir ders alır mu bilmem…

“Bir bölen” olarak tarihe geçmeyi mi tercih eder, artık o kendi bileceği iş!

İnce Bey, birkaç puan alıp oyları bölebilir ama kendisinin kazanma şansı kesinlikle SIFIR… Ne yazık ki, yurt sevgisiyle değil, intikam duygularıyla hareket ediyor!

Vefasını sevsinler!

Okurlarımdan gelen tepki mesajlarından çıkardığım sonuç şu:

“Muharrem İnce kazanmak için değil, başkasına kazandırmak için cumhurbaşkanı adayı oldu.”

Böyle düşünenler haksız da sayılmazlar.

2018 yılında CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Muharrem İnce, o dönemde Fox TV'de görevli olan Fatih Portakal'ın konuğu olarak programa katılmıştı… Şimdi sizlere o söyleşiden ilginç bir bölüm nakledeceğim. Okuyun ve lütfen kararı kendiniz verin.

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Muharrem İnce, Fatih Portakal'a Kılıçdaroğlu'ndan bahsederek şöyle diyor:

“Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan'ım bana ‘Danışman ol' derse danışmanı olurum, ‘Yardımcı ol' derse yardımcısı olurum. Asla karşısında aday olmam, asla! Kılıçdaroğlu, ona karşı parti başkanlığına aday olan bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsa, ben vefalı bir insanımdır. Yanlışlarını söylerim ama kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Karşı karşıya gelmem.

O, bir faninin, kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapmam. Ben vefalı bir insanım.”

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Helâl olsun! İyi ki, vefalı insanmış!

5 yıl önce söylediği bu sözleri yaladı-yuttu! Bir daha asla karşısına çıkmam dediği Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday oldu, şimdi onun kaybetmesi için elinden geleni ardına koymuyor!

Vefasını sevsinler!

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Kötü bir işin en güçlü tanığı vicdanımızdır! (Hazreti Ömer)