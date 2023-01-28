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Fahiş aidatlar!

Site aidatları kanayan bir yara!

Özellikle İstanbul halkının önemli bir bölümü, aidatlara yapılan fahiş zamlar nedeniyle kendi evlerinde kiracı gibi oldu!

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) site yönetimlerinde sistemin bir rant kapısı haline gelip gelmediğinin kontrolüne dikkat çekiyor.

Sitelerin yöneticileri, piyasalardaki fiyat artışlarını dayanak olarak gösterip ağır zamları meşrulaştırmak istiyorlar. Bu nedenle tehdit ve hakaretlere varan büyük tartışmalar çıkıyor. Mahkemeler bu tür davalarla dolu.

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Artan aidatların sitelerde yarattığı sorunlardan bir örnek:

Önceki gün sabah yürüyüşünde Kemal Beyazıt'a rastladım.

Kemal Beyazıt, Etiler Alkent Sitesi'nin iki yıl önceki eski İcra Kurulu Başkanı ve deneyimli bir yöneticidir. Önceki gün onu gördüğümde canı sıkılmış bir haldeydi. Ayak üstü sohbet ettik:

“Sitede bugünkü yönetim 2023 bütçesini balon gibi şişirmiş, uçuyor. Bütçe 15 buçuk milyondan 55 milyona çıkmış. Bu fahiş artışı site halkı ödeyecek. Normal daireler 6 bin liradan, dubleks daireler ise 8 bin liradan daha fazla aidat ödeyecekler” dedi ve ekledi:

“Biz gerçekleri söyleyerek komşularımızı aydınlatınca sözlü saldırılara uğruyoruz. Sitenin çeyrek kabadayısı, tehdit, hakaret, yanlış beyan ve kişisel verileri paylaşmaktan 2 kez yargılanıp ceza alarak hukuk ve adalet karşısında mahkum oldu.

Sitede mütevazı bir bütçeden bir buçuk yılda devasa bütçeye geçirdi. Aradaki fark tam 40 milyon lira! Dile kolay, savurması kolay. Sitemizin Mutlu Grup yöneticilerine çok yakıştı.

Yazık değil mi insanlarımıza?

Bu hazin duruma rağmen, komşularımızı çok mutlu ettiklerini sananlar, hâlâ yönetimde kalmanın hayalleri ile kapı kapı dolaşıp kat maliklerinden vekalet topluyorlarmış.

Tam bir yılda 40 milyonluk bütçe artışını tüm komşularımızın sorgulaması gerekmez mi?”

“Peki, sorgulamıyorlar mı? Herkes kuzuların sessizliği içinde mi?” diye sordum.

“Sorgulayanlar var tabii” dedi ve devam etti:

“Biz fabrika değiliz, üretim yapmıyoruz. Hammadde alımı yok. Yedek parça alımı yok. Dağıtım anahtarındaki tüm artışlar çok fazla şişirilmiş…”

“Bunu sitede herkese anlatmanız lazım…”

“Anlatmaz olur muyum? Bütçenin nasıl balon gibi olduğunu rakamlarla izah ederek komşularımıza bildirdim.”

“O halde son karar sandığın… Fahiş artışlara tamam mı, devam mı, diye site halkı karar verecek. Kat malikleri zamcı yönetime son vermek istiyorlarsa, vekalet isteyenlere aldanmayarak genel kurullara kendileri katılacaklar. Aynı sorun diğer sitelerde de var. Keşke İstanbul'un tüm siteleri akılcı davransa.”

Rant kapısı haline mi geldi?

Kat malikleri kurulunca verilen aidat zamları aleyhinde her kat maliki, sulh mahkemesine iptal davası açabiliyor.

Son dönemde fiyat artışlarıyla birlikte başlayan aşırı aidat artışları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da devreye girdi.

Bakanlıkta kurulan birimin, site yönetimlerindeki boşlukların giderilmesi, sorunların azaltılması yönünde çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Sistemin, iddia edildiği gibi, çıkar amaçlı bir rant kapısı haline gelip gelmediği de yapılan araştırmalar arasında…

TEBESSÜM

Salla başını, zıkkımlan maaşını!

SÖZCÜ Kitabevi'nin bastığı “Siyasi Fıkralar” kitabımda “Salla başını, zıkkımlan maaşını” başlıklı manzum bir hiciv vardır.

Okurum Ayşegül Ak, o hicvin Şair Eşref'e değil, rahmetli dedesi eski Antalya Defterdarı Abdullah Çağlayan'a ait olduğunu açıkladı. Bahsi geçen ünlü dizeler şöyle:

“Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler,

Vatandaş soyulurken aldırmıyor öküzler.

Boş yere inat etme, hemen salla başını,

Dilini tut, uslu dur, zıkkımlan maaşını”

GÜNÜN SÖZÜ

Aptallar arasında yaşamak zorunda kalan akıllıya yazık olur!