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Hoş geldin SÖZCÜ Televizyonu

Yarın çok önemli bir gün…

Gazeteniz SÖZCÜ'ye yeni bir kardeş geliyor.

İlgiyle, heyecanla beklenen SÖZCÜ Televizyonu yarın yayına başlıyor.

Hakta, hukukta, neşede ve kederde, her zaman halkın yanında olacak SÖZCÜ TV, Türk televizyonculuğunda devrim yaratacak.

Medyaya yeni bir renk, yeni bir ses, yeni bir soluk geliyor.

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– Yaklaşmakta olan seçimleri…

– Seçmenin duygularını…

– Toplumun huzur ve refahını…

– Vatandaşın kaygılarını…

– Ekonomi yönetiminin hatalarını…

– Halkın çektiği sıkıntıları…

– İnsanlarımızın yaşam mücadelesini…

– Depremin sarsıcı etkilerini…

– Ezilen vatandaşların dileklerini…

– İktidar ve muhalefetin olumlu ya da olumsuz davranışlarını…

– Laik Cumhuriyet ilkelerini…

– İşçi, çiftçi, esnaf, memur ve emeklinin seslerini…

SÖZCÜ Televizyonu dürüst, düzgün, çarpıcı program ve yorumlarla izleyicilerine duyuracak.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil kardeşimizin yönetimindeki SÖZCÜ Televizyonu'nun, televizyon yayıncılığı ve habercilikte devrim yaratacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki seçimler, sadece bir iktidar değişim seçimi değildir. Türkiye'nin yarınıdır, geleceğidir, bekasıdır… “Çağdaş devlet olmak ya da olmamak” seçimidir.

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Bugün ülkemizde ihtiyacımız olan konuların başında, düzgün ekonomi, bağımsız yargı, özgür medya, fikir ve düşünceyi ifade serbestliği ile birlikte “Namuslu habercilik” yer alıyor.

SÖZCÜ Televizyonu, deneyimli ve enerjik kadrosuyla Türk halkının ekranlardaki sözcüsü olmaya geliyor.

Bu ülkenin patronu, gerçek sahibi vatandaştır.

Vatandaş yoksa devlet de yoktur!

İktidar gücü, milletin siyasilere verdiği bir emanettir.

O emanet iyi kullanılıyor mu, ülke gerektiği gibi yönetiliyor mu? Elbette ki, bu izlenecek, denetlenecek, gerekiyorsa eleştirilecek ve sonuç ulusa bildirilecektir.

Bu önemli görevi, halkın sözcüsü “SÖZCÜ Televizyonu” üstleniyor.

SÖZCÜ Televizyonu yarın yayında…

Hoş geldin SÖZCÜ TV.

AKP oy kaybediyor ama muhalefet ne yapıyor?

AKP Genel Merkezi'nden farklı haberler geliyor.

Bazı AKP'liler “Seçimler ertelensin” diyor, bazıları da 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılmasını istiyor.

AKP kurmayları şimdi, depremin yıktığı 11 ildeki seçmenlerden, 2018 yılında alınan ortalama yüzde 65 oyu alıp alamayacaklarını araştırıyor.

Bence hiç zahmet etmesinler… Durum ortada!

Ülkenin, çeşitli bölgelerinden bana gelen e-postalardan çıkardığım sonuç şu:

AKP, yalnız deprem bölgesinde değil, hemen her yerde oy kaybediyor. Büyük bir erozyon var.

Seçim ileri bir tarihe bırakılırsa, geçen zaman AKP'nin aleyhine işleyecek, oy kaybı artacaktır.

Deprem yaralarının sarılması öyle bir yılda bitecek gibi değil…

Zaman, iktidarın aleyhine çalışıyor ama daha önemli olan, muhalefetin ne yapacağı?

Altılı Masa hâlâ, sonuçsuz toplantılarını sürdürüyor ve milletin umutlarını sarartıyor gibi!

TEBESSÜM

Çocuğun merakı!

Çocuk, annesine sorar:

“Anne, ekmeğimizi Tanrı mı verir?”

“Tabii yavrum…”

“Suyumuzu, yemeklerimizi de mi?”

“Elbette yavrum:

“Okul masraflarını da Tanrı sayesinde mi öderiz?”

“Aynen öyle evladım…”

Çocuk biraz düşündükten sonra soruyor:

“İyi de anne… O zaman babam ne işe yarıyor?”

GÜNÜN SÖZÜ

Her şeyden daha güçlü olan bir şey vardır: “Zamanı gelen fikir!”