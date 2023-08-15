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Milyonlar kazanan futbolcuların vergisi!

Ligler başladı ya… Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı üç-beş arkadaş toplanmış futbol konuşuyorduk…

Arkadaşlardan biri:

“Yaa çok merak ediyorum” dedi.

“Neyi merak ediyorsun?”

“Maçları seyrederken, şu milyonlarca Euro kazanan futbolcuları görünce hep aklıma geliyor… Bizler vatandaş olarak çifter çifter vergiler ödüyoruz. Üstelik, Bakan Şimşek Bey yeni yeni vergiler icat ediyor…”

“Evet, vergi üstüne vergi… Şimşek, vatandaştan başka kimin üzerinde şimşek çaktıracak ki? En kolay iş, çalışan kesimi ve sabit gelirlileri yolmak, ayrıca KDV ve ÖTV gibi vergilerle vatandaşları söğüşlemek!”

“Evet, vatandaş söğüşleniyor ve limon gibi sıkılıyor. Benim merak ettiğim şu: Milyonlarca Euro alan yabancı futbolcular ne vergi ödüyorlar acaba?”

Arkadaşlardan biri bu konularda bilgiliydi:

“Türkiye, özellikle yabancı futbolcular için vergi cenneti! Senin o milyonluk adamlar bir kuruş vergi bile ödemiyorlar.” dedi.

“Peki, Maliye Bakanımız Şimşek bey neden onların peşine düşmüyor?”

“Haklısın, takip edilmesi lâzım… O futbolcular İngiltere, İspanya gibi ülkelerde oynasalar yüzde 45 dolayında vergi ödemek zorundalar.”

“Peki, bizde niye yok?”

“Var… Bizde de yüzde 40'a yakın vergi var ama hiçbir futbolcu vergisini ödemiyor… Futbolcuların ödemediği bu vergileri mecburen kulüpleri ödüyor. 4 milyon Euro diye açıklanan bir futbolcunun kulübe maliyeti 5,5 milyon Euro oluyor.”

“Demek ki, bütün kulüpler o yüzden borç batağında çırpınıyor?”

“Evet, zavallı kulüplerin borçları korkunç boyutlarda… İcardi, Tadic, Dzeco, Muleka, Abubakar gibi yıldız futbolcuların vergisi müesseseden, yani kulüpten… Kıyak iş doğrusu!”

Türkiye yalnız futbolcular için değil, yandaş birçok şirket için de vergi cenneti… Vergisi ötelenen ya da silinen müteahhitler ve holdingler var. Ülkemizde yabancı futbolcular ve yandaş şirketler için vergi sorunu yok gibi! Vatandaş içinse bunun tam tersi!

SONUÇ: Kriz sarmalında çırpınmamızın sebeplerinde biri de bu vergi adaletsizliğidir!

Hangi gelir ligindeyiz?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

“Yaptıklarımızla son 20 yılda Türkiye'yi dünyada alt orta gelir liginden, üst orta gelir ligine kadar çıkardık. Yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğindeyiz.” dedi.

Evet, şaka değil ciddi olarak söyledi bunu… Peki, inanan oldu mu acaba?

Sanıyorum Saray'ın penceresinden bakınca Türkiye ona öyle görünüyor. Ya da dört-beş yerden maaş alan Saray danışmanları için söyledi o sözleri…

İşçileri 11.500 lira asgari ücret alan, emeklileri 7500 lira maaşla açlığa mahkûm edilen, 60 milyon insanının ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için Aile Bakanlığı'na başvurduğu bir ülke nasıl yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğinde olabilir?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Bey “Yüksek gelirli ülkeler liginin eşiğindeyiz” derken 85 milyonluk nüfusumuzun sadece “ilk yüzde 20'sini” mi anlattı, yoksa bilmediğimiz başka bir ülkeden mi bahsetti, anlaşılamadı?!

TEBESSÜM

Karısını arayan adam!

Efendi kılıklı bir adam, süpermarkette alışveriş yapan güzel bir kadına yaklaşır:

“Affedersiniz hanımefendi, benimle biraz konuşur musunuz?” der.

“Niçin konuşacakmışım?”

“Karımı kaybettim de, onu bulmalıyım!”

Kadın sorar:

“Karınızı kaybetmenizle, benimle konuşmanız arasında ne ilişki var?”

Adam izah eder:

“Ne zaman güzel bir kadınla konuşsam, karım hemen bir yerlerden çıkar gelir…”

Adam birden susar, gözlerini ileriye dikerek:

“İşte” der “Geliyor… Teşekkürler hanımefendi…”

GÜNÜN SÖZÜ

Yanlış yerde doğru kişi olursan seni yok ederler!