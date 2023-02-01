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Yaraları sarmak kolay olmayacak!

Bu seçimde iktidarın millet tarafından uğurlanarak yolcu edilmesi lâzım!

Öyle olmazsa ülkenin acıları daha da derinleşecek, sıkıntılar dayanılmaz boyutlara ulaşacak, koca Türkiye yaşanmaz hale gelecek!

Seçmenin bunun bilincinde olarak tercihini yapması, “Olmak ya da olmamak” konusunda doğru karar vermesi gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurup bugünlere getirmeyi başardığı “Altılı Masa” diğer adıyla “Millet İttifakı” seçimi kazanırsa, devlet yeni baştan inşa edilecek.

Bugüne kadar inatla tahrip edilen devlet kurumlarının yaralarını sarmak pek kolay olmayacak. Fakat bu seçim, dört elle sarılmamız gereken bir umuttur.

Ülkeyi yangın yerine çeviren enflasyonun ve acımasız hayat şartlarının bitirilmesi, yolsuzluk ve soygunların önlenmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin kurulması, Millet İttifakı'nın vaatleri arasındadır.

Bunlar İttifak'ın öncelikli hedeflerdir.

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Altılı Masa'nın “Mutabakat Metni”nde açıklanan önemli vaatlerden biri de devlet israfına son vermek!

“İtibardan tasarruf olmaz” diye yurt içinde ve dışında savrulan paraların, gereksiz yere yapılan keyfi harcamaların durdurulması, ekonomimizin düzelmesine büyük katkı sağlar.

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“İtibardan tasarruf olmaz!” denilince Saray'ın harcamaları aklıma geldi.

Uçaklar, lüks araçlar, iki yüz, üç yüz kişilik kafilelerle yurt dışı geziler, “Ejder meyveli” Saray davetleri, yandaşlara verilen mükellef ziyafetler…

Bir devletin itibarı böyle mi, yoksa ekonomisinin gücüyle, halkının mutluluğu, demokrasi ve adaletle mi sağlanır?

Çalışanların çoğunun asgari ücretle geçinmeye çalışması, insanlarımızın önemli bir bölümünün ucuz ekmek kuyruklarında çile çekmesi, yoksul kesimlerin et yüzü görmemesi kimin itibarıdır?

“Saray'ın bir günlük masrafı 18 milyon lira!”

2023 bütçesine göre Saray'ın bir günlük masrafı 18 milyon lira!

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül açıkladı bunu…

Müthiş bir para doğrusu…

Bir günde ne yapılıyor da, devlet kesesinden bu para harcanıyor?

Süleyman Bülbül, ülkenin büyük orandaki ekonomik sıkıntılarına rağmen, Saray'da görkemli bir hayatın sürdüğünü belirterek:

“Yiyin efendiler, yiyin!” dedi.

Geçen yıl 10 milyon lira olan Saray'ın günlük masrafının bu yıl 18 Milyon liraya çıktığını söyleyen Süleyman Bülbül:

“Vatandaş elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyemezken, milletle dalga geçer gibi Katar'a özel jetle maç izlemeye gidildi.” diye konuştu…

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Bir asgari ücretlinin maaşı bu yıl 8 bin 506 lira oldu.

Peki, bir asgari ücretli, Saray'ın 18 milyon lira olan 1 günlük masrafını elde etmek için ne kadar çalışmalı?

Yaklaşık 170 yıl aralıksız çalışması gerekiyor!

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Tevfik Fikret'in bir şiirinin sözlerini hatırlatarak “Yiyin efendiler yiyin!” diyor.

TEBESSÜM

“Sağ olasın hâkim bey!”

Temel banka soymak suçundan yargılanıyormuş…

İddialar incelenmiş, savunmalar alınmış, sonunda hâkim:

“Deliller yetersiz olduğu için sanığın beraatine karar veriyorum” demiş.

Temel mahkeme başkanına dönmüş, gayet memnun bir şekilde:

“Sağ olasın hâkim bey, zatınızın adaletiyle gurur duydum, şükranlarını sunuyorum” dedikten sonra sevinçle sormuş:

“Şimdi bütün paralar benim mi oldu yani?”

GÜNÜN SÖZÜ

Aç insan her haltı yer! Açlığı tanımayan yokluğu bilemez!