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Yoksulluğu örtmeye bir seccade yetmez!

Öyle anlaşılıyor ki AKP iktidarı, seccade olayını köpürtmeye devam edecek.

Halka anlatacak başka bir hikayeleri kalmadı!

Milletin en az yarısı aç… Milyonlarca insan borçla yaşıyor.

Gençler evlenmekten korkuyor.

Evlenenler de çocuk yapmak istemiyor.

Son 3 yılda 286 bin genç, Türkiye'den gitti. “Kaçtı” demeye dilim varmıyor!

İşçi, çiftçi, emekli ağlamaklı…

Fukaralık ürkütücü boyutlarda…

Bunları unutturmaya çalışan iktidar: “Fakat… Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabılarıyla bastı” diyor.

Yanlışlıkla basmış, milletin derdi bu mu yani?

Aslında size bir seccade yetmez efendiler… Çok daha büyük seccadeler bulmalısınız ki ülkedeki yoksulluğun, yolsuzluğun, hukuksuzluk ve adaletsizliğin üzerini bunlarla örtmeli ya da altına süpürmelisiniz!

Küçücük bir seccade, ülkenin olağanüstü dertlerini, sıkıntılarını örtmez, size cankurtaran simidi olmaya yetmez!

Halkın dini duygularını istismar etmekten artık vaz geçmelisiniz!

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Halk büyük sıkıntılarla boğuşuyor ama diğer yandan saraylarda keyifli yaşam aynı şekilde sürüyor.

Uçak filoları… Lüks araç konvoyları… Tantanalı iftar sofraları… Bunlarda bir azalma yok!

“İtibardan tasarruf olmaz!” diyorlar, görkemli hayata devam ediyorlar.

Savurganlıkla itibar kazanılır mı?

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Seccade olayı için toplumdan içtenlikle özür dileyen 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Hiç kimse merak etmesin. 15 Mayıs'ta ülkeye huzuru getireceğiz. Sözüm söz.” diyor. Merakla bekliyoruz.

Kalp hastalıklarından korunabilirsiniz!

Kalp ve damar hastalıkları yalnız Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu…

Her yıl dünya genelinde 18 milyon, Türkiye'de ise 205 bin kişi kalp nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ülkemizde kalp ameliyatları ne yazık ki 30'lu yaşlara kadar indi. Her yıl 100 bin civarında insanımız kalp ameliyatına ihtiyaç duyuyor.

500 binden fazla insana her yıl stent ve balon gibi damar açıcı operasyonlar yapılıyor.

Ülkemizde kalp hastalıklarıyla mücadele eden ciddi bir kuruluş var: Türk Kalp Vakfı.

Bu değerli kuruluş 48 yıldır halkın hizmetinde…

Türk Kalp Vakfı, her yıl “İyi Kalpli Ol” sloganıyla “Kalp Haftaları” düzenliyor, çeşitli etkinliklerle insanlarımızı kalp hastalıklarına karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

“35'inci Kalp Haftası” bugün saat 11'de Şişli'deki vakıf merkezinde yapılacak törenle başlayacak ve 16 Nisan'a kadar devam edecek.

Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, kalp hastalıklarından büyük ölçüde kurtulmanın yolunun basit olduğunu söylüyor ve herkesi kontrol için vakfa davet ederek:

“Türkiye'de hastalıklardan ölümlerin yüzde 42'si kalp-damar hastalıklarından oluşuyor. Doktor kontrollerini alışkanlık haline getirmek ve en az yılda bir kez kontrol için doktora gitmek gibi atılacak basit adımlarla kalp sağlığımızı büyük ölçüde korumuş oluruz. Biz vakıf olarak her zaman halkımızın hizmetindeyiz” diyor.

TEBESSÜM

Balık mı, alık mı?

Deniz kenarında yüksek bir taşa oturan akıl hastası oltasını denize değil de tam tersine karaya doğru sarkıtmış…

“Hadi, beni bekletme… Gel, gel.” diyormuş.

Oradan geçen bir adam alaylı bir sesle sormuş:

“Balık mı tutuyorsun ahbap?”

“Hayır, balık değil alık tutuyorum” demiş akıl hastası…

Adam, dalga geçmeye devam etmiş:

“Peki, kaç alık yakaladın?”

Akıl hastası gülmüş:

Seninle dokuz oldu!”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğer kalbin temiz değilse, hacı-hoca olmuşsun kaç para?