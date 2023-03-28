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Aritmetik demokrasi

Sanıyorum, herkes cumhurbaşkanlığı seçimini konuştuğu için milletvekili seçimindeki ayrıntılar kimsenin pek dikkatini çekmiyor…

Haklı insanlar! AKP iktidarı boyunca “oy rantı” için seçim yasasında 221 değişiklik yapıldı! Halk neyi nasıl takip etsin? Yordular seçmeni…

Geçen yıl 31 Mart'ta değişen seçim kanunu, salt barajın yüzde 7'ye düşürülmesi üzerinden değerlendirildi. İttifak içinde yer alan partilerin çıkaracağı milletvekili hesapları üzerinde hiç durulmadı!

Mesela: İttifak partilerinin seçim bölgesinde aldığı oy oranında ne kadar milletvekili çıkaracağını şöyle açıklayayım:

2018'deki genel seçimde AKP (yüzde 54.6) Elazığ'da dört milletvekili çıkardı. AKP'den sonra en çok oyu alan parti MHP (yüzde 13.5) oldu. CHP (yüzde 10.7) üçüncü sıradaydı. Milletvekili dağılımı; Cumhur (yüzde 68.1) ve Millet İttifakı (yüzde 20.2) oylarının toplamına göre yapılınca beşinci milletvekilini CHP çıkardı.

İşte yeni yasayla beraber aynı oyların alınması durumunda CHP'ye giden milletvekilliği MHP'nin olacak!

Böylece… AKP-MHP'nin çıkardığı yeni yasa, sandıktan birinci çıkan partinin meclisteki milletvekili sayısının ikinci partiden hayli fazla olmasına olanak sağlayacak…

Bunu şu sebeple yazdım:

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa seçmenin; milletvekili seçiminde birinci çıkıp çok milletvekili kazanan partiye göre tercihi değişebilir mi?

Kimse pek üzerinde durmuyor ama kimin cumhurbaşkanı olacağı konusunda da milletvekili seçimi çok önemli…

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Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasiyi aritmetik sayılara indiriyoruz.

Ve demokrasinin en zor sınavı aslında sayılarla olandır.

Bu, seçim sisteminin sayısal sonuçlarından çok, yol açtığı derin siyasal yan etkilerde karşımıza çıkıyor. Özellikle son yıllarda, uzlaşma yerine, çatışma kültürünün baskın olduğu ülkemizde, bu siyasal yan etkiler vahim hal alarak büyüyor…

Maalesef… İktidar partilerinin hâlâ aradığı demokrasinin en önemli özelliği “temsilde adalet” değil! Kendi çıkarına/ “ölçüsüne” uygun seçim kanunu sürekli düzenlemek…

Siyasal çoğulculuğu köreltmeye uygun bir hukuksal zemin hazırlayan 31 Mart'taki değişikliğin halka ulaşamayacak siyasal hareketler açısından engel teşkil etmesi/ dışlanmışlık oluşturması AKP-MHP koalisyonunun umrunda bile olmadı kuşkusuz…

Evet:

Hâlâ demokrasi sorunumuz var. Bu hâl sürekli istikrarsızlık doğuruyor. Bu da toplumsal fayda üretmiyor. Ve dönüp dönüp aynı sorunlarla karşılaşıyoruz, söz dalaşımız, kavgamız bitmiyor…

Aslında derinde yatan temel soru şu:

Nasıl bir demokrasi istiyoruz: Çoğulcu mu? Yoksa çoğunlukçu mu?

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Çoğulcu demokrasi, çoğunluğun mutlak hâkimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal haklarının kabul edilmesi gerektiğini savunan demokrasi anlayışıdır…

Çoğulculara göre, toplum içinde tek grup hâkim konumda değildir; bütün gruplar siyasi süreçte seslerini duyurabilmelidir…

Diğer yanda:

Çoğunlukçu demokrasi, çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak tartışılmaz olduğu “demokrasi” çeşididir. Bu sebeple, insan hakları vs. pek önemsenmez. Bu da sürekli istikrarsızlık doğurur. Bitmez tükenmez tartışmaların-çatışmaların sebebi uzlaşmaya kapalı bu sistemdir…

Yeni seçim sistemi işte buna olanak vermektedir…

Kim iktidar olursa olsun ülkenin temel sorunu -ötekini yok sayan- bu çoğunluk sistemidir. İktidarın kafa yapısını biliyoruz, yaşadık/ yaşıyoruz…

“Biz farklıyız” diyenlerin parti içi demokrasiyi yaşatmadığını gördük! Uzatmayacağım ama şunu eklemeliyim:

Görüyorum ki; Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını bile analiz etmekten uzaklar. Hâlâ aritmetik hesap peşindeler. Sanıyorlar ki, bu isimler yanımıza gelirse seçmeni de gelecek! Heyhat…