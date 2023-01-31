Eski defteri açayım
HERKES, seçim tarihi “14 Mayıs” üzerinden çeşitli yorumlar yapıyor. Ama kimse, 14 Mayıs 1950'ye giden seçim sürecini konuşmuyor.
TBMM'de 24 Mart'ta alınan seçim kararından, 14 Mayıs'ta sandıklara gidilene kadar neler yaşandı?
Bu süreci özellikle CHP üzerinden yazmak istiyorum. Çünkü:
Kılıçdaroğlu gibi kimi CHP'liler “eski CHP” diye kendi tarihlerini sürekli eleştirip “helalleşmekten” “demokratikleşmekten” bahsediyor!
Net olarak belirteyim; tarihlerini bilmiyorlar maalesef! Mesela:
Bugün CHP yönetimi “helalleşmek” adına ne yapıyor ise, dünkü CHP yönetimi/Milli Şef yönetimi de 14 Mayıs 1950'ye giden süreçte benzerini yaptı.
İlk başta “helalleşme” adına İslami çevrelerin beğeneceği medrese eğitimi almış muhafazakâr Şemsettin Günaltay'ı başbakanlık koltuğuna oturttu.
Ardından -bugünün tabiriyle- “siyaset mühendisliği” için neler yaptı:
-İlk mektep müfredatına din dersi koydu.
-(Bu okulda öğrenim gördüğü için bugün adı “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi” gibi) İmam Hatip okulları açtı.
-Tekke ve türbelerin kapatılmasına sebep olan yasayı kaldırdı.
-Milletvekilliği aday listesine ilahiyatçı adaylar koydu.
-Seçim nutuklarında “Allah” sözcüğünü dillerinden düşürmediler. Hatta, Günaltay'ın dini söylem ağırlığı CHP içinde tepki buldu; Behçet Kemal Çağlar gibi bazı isimler istifa etti.
Said-i Nursi'nin bu yapılanlara övdüğü mektubu, “helalleşme” arayışındaki CHP yönetiminin pek hoşuna gitti…
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Seçim kampanyasında sadece “dini açılım” yoktu. Aynı bugün gibi “demokratikleşme” vurgusu da vardı. Öyle ki:
İsmet İnönü seçimi kazanırlarsa Altı Oku'u Anayasa'dan çıkaracaklarını söyledi.
Anayasa'yı Batılı ülkelerdekine benzer şekilde düzenleneceği,
Devlet Başkanının yetki ve görevlerini yeniden ele alınacağını,
İkinci bir meclis kurarak parlamento sistemini güçlendireceğini,
İl özel idarelerine özerklik vereceğini vs. söyledi.
“Demokratikleşme” vaatleri de “helalleşme” gibi bugünün CHP söylemlerine ne kadar benziyor değil mi?
Keza CHP:
-Elektrik ve suyu ucuzlattı.
-Memurlara vergi indirimi getirdi.
-Çalışanlara ikramiye dağıttı.
-Ağalar lehine toprak reformu yaptı.
-Grev hakkı konusundaki katı tutumunu yumuşattı.
-Basına yönelik af çıkarırken, seçim sonrasında genel af çıkaracağını taahhüt etti.
-Tehdit gördüğü “aşırı solcuları” tutukladı.
-Gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sisteminin kabul edildiği yeni seçim kanunu çıkardı.
-Halkın şikâyetçi olduğu mülki amir ve memurları görevden aldı.
Bitmedi, CHP seçim bildirgesinde:
-Devlet teşekküllerinin özelleştirileceğinden,
-Yabancı sermayeye kapıları açık tutacağından (ki IMF ve Dünya Bankası'nı ülkeye çağırdı),
-Dış kredi imkanlarını artıracağından,
-Enerji santralleri yapacağından,
-Dış politikada ABD, İngiltere, Fransa ile devam eden ilişkilerin daha da geliştirileceğinden vs. bahsetti…
CHP'nin 14 Mayıs seçim bildirisi “Taktir Milletimizindir” sloganıyla son buldu. (DP'nin seçim bildirgesi ise “Söz Milletindir” idi!)
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Şunu da eklemeliyim:
Dünkü CHP, bir konuda bugünkü CHP'den ilerideydi: Aday belirleme!
Adayların yüzde 30'unu parti genel merkezi, yüzde 70'ini ise parti il örgütleri belirledi. Evet, seçime giderken dünkü CHP'nin parti içi demokrasi anlayışı yeni CHP'den ilerideydi!
Peki, 14 Mayıs 1950'de sandıklar açılınca ne oldu?
DP yüzde 55.2 oy oranıyla 416 milletvekili, CHP ise yüzde 39.6 oyla sadece 69 milletvekili çıkardı.
“Helalleşme”, “demokratikleşme” vaatleri eski CHP'yi iktidarda tutamadı! Bu vaatler yeni CHP'yi iktidara taşır mı; 14 Mayıs 2023'te göreceği