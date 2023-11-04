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Nasrettin Hoca fıkralarına gülmek yasaklandı

Güldürürken düşündüren fıkralarıyla UNESCO'nun, “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” listesindeki “Nasrettin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği”, geçen yıl kasım ayında Fas'ta yapılan UNESCO zirvesinde, tüm üye ülkelerin oy birliğiyle uluslararası kültür varlığı olarak tescillendi.

Gülme riski var

İlkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencileri arasında şimdiye kadar uluslararası tescili olmadan yerelde yapılan “Nasrettin Hoca Fıkra Anlatı Geleneği” adlı yarışma Akşehir Belediyesi'nin başvurusu ve MEB'in onayı ile uluslararası tescilli ilk yılında askıya alındı. Nasrettin Hoca fıkralarına, gülünme riskinin değerlendirildiği öğrenildi.

AKP'li başkan istedi

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'de yapılması düşünülen ‘İlkokullar Arası Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” bölge ve Türkiye finalleri, İsrail'in Filistinli sivillere soykırım yapması sebebiyle ülkemizde ‘Milli Yas' ilan edildiği için başka bir tarihe ertelenmesi planlandı” diyerek, yarışmanın ertelenmesi ve tüm ilkokullara duyurulmasını, MEB'den talep etti.

Bakanlık erteledi

Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da 25 Ekim 2023 tarihinde, resmi yazıyla 81 il milli eğitim, ilçeler ve okullara, Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın ertelendiğini bildirdi. Bakanlık, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla bu yıl 7'ncisi yapılacak Ulusal İlkokullar Arası Fıkra Canlandırma Yarışması'nı erteleme kararını, 30 Ekim 2023'te yayınladı. Yarışma 26 Ekim'de final yapacaktı.

Dostlar alışverişte görsün!

7. Nasrettin Hoca Ulusal Fıkra Canlandırma Yarışması'nda canlandırılacak fıkraları MEB ve Akşehir Belediyesi önceden belirlemişti. Bu fıkralar içinde Nasrettin Hoca'nın, “Allah'ın rahmetinden kaçılmaz”, “Cennet ile cehennem dolana kadar”, “Dostlar alışverişte görsün” gibi 148 fıkrası var.

İlkokul öğrencilerine 100 bin TL ödül vardı

Nasrettin Hoca Ulusal Fıkra Canlandırma Yarışması, UNESCO tescili olmadan şimdiye kadar 6 kez yapıldı. Türkiye'de tüm ilkokulların 7'ncisi yapılacak yarışmaya katılım için MEB, haziran ayında duyuru yaptı. Okul, il ve ilçe elemeleri bitti. Nasrettin Hoca Anma Günleri'nde 26 Ekim'de finalist öğrenciler ödül alacaktı. Birinciye 30 bin TL, toplamda ise 100 bin TL ödül dağıtılacaktı.