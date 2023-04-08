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ABD’li suç ortağı, Sezgin Baran Korkmaz’ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü!…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah Eyaleti'nde görülen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) da sanıkları arasında yer aldığı 1 milyar dolarlık vergi iadesi dolandırıcılığı ve kara para aklama davasında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

SBK'nın 23 Ekimde hakim karşısına çıkacağı Salt Lake City'deki mahkemenin savcıları ile jüri tarafından suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezası istenilen sanık Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen) avukatı Mark J.Geragos arasındaki yazışmada Geragos, Sezgin Baran Korkmaz'ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü.

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Mahkeme jürisinin hakkındaki 10 iddianın 10'undan da suçlu bulması üzerine savcılık, Dermen'in, ABD Hazinesi'ni dolandırmak ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyor.

Dermen'in avukatları ise müvekkillerinin suç şebekesinin “lideri” olmadığını iddia ediyorlar. Avukatlar savcılığa hitaben kaleme aldıkları ve Dermen'i savundukları yazıda, ömür boyu hapis cezasının aşırı olacağını belirtiyorlar. Belgede, Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı bir bölüm de yer alıyor.

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Bu bölümde avukatlar, asıl suçu işleyenlerin, sonradan itirafçı olup cezalarının düşürülmesini sağlayan Isiah ve Jacop Kingston kardeşler ile, onların eşleri olduğunu savunuyorlar.

Yazışmada Kingston kardeşler ile Sezgin Baran Korkmaz'ı tanıştıran kişinin Dermen olduğu kabul ediliyor. Ancak bu tanıştırmanın ardından Dermen'in devre dışı bırakıldığı, Kingstonlar ile SBK'nın birlikte şebeke kurup, suç işledikleri belirtiliyor.

Buna göre Kingston'lar, Dermen'in yargılandığı mahkemedeki ifadelerinde bu kişinin ABD'deki bazı kanun uygulayıcılarıyla bağlantısı nedeniyle, kendilerine suç işlerken yakalanmayacaklarına dair güvence verdiğini anlatmışlar.

Ancak mahkeme görüldükten sonra savcılık, itirafçı Kingston kardeşlerle mülakatlara devam etmiş. Nitekim avukatların mektubunda mahkeme sonrasında, 9 Nisan 2021 tarihinde Jacob Kingston ile savcılık tarafından yapılan mülakatta, Jacop'un farklı konuştuğuna dikkat çekiliyor.

Jacop Kingston'ın bu mülakatta, işledikleri suçlardan ceza almamalarını sağlayacak “şemsiye”nin (umbrella) Dermen tarafından değil, bizzat Sezgin Baran Korkmaz tarafından vadedildiğini anlattığı kaydediliyor.

Kingston savcılara, SBK'nın kendilerine söz verdiği “şemsiye korumanın” CIA bağlantılı olduğunu söylüyor. Kingston, SBK'nın eski CIA Başkanı James Woosely ve eşi Nancye Woosely ile, CIA ajanı Graham Fuller tarafından tanıştırıldığını anlattığını belirtiyor. (Daha önce SBK'nın James Woosely'e verilmek üzere suç ortaklarından 6 milyon dolar aldığı, yani ABD'li dolandırıcıları da dolandırdığı haberleri çıkmıştı-UD)

Kingston'un, bu tanıştırmalar sonucunda, bizzat SBK'nın da bir CIA ajanı olduğu çıkarımını yaptığı öne sürülüyor.

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Savcılık yazısında Kingston'un mülakatta, Dermen'in kendilerinden uzaklaştığını, onun yerine Korkmaz ve CIA bağlantılarına güvendiklerini anlattığı da yer alıyor.

Yine savcılık belgesinde Kingston'un Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'deki Türk Büyükelçi ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü iddiası da (ifadesine dayandırılarak) bulunuyor.

Avukatların savcılığa gönderdiği mektupta, Kingston'ın 2021 yılındaki ifadesinde, Dermen arabada beklerken, kendisinin bu dünya liderleri ve büyükelçilerle görüşmelerde bulunduğunu itiraf ettiği de kayda geçiriliyor.

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Savcılığın, Dermen'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin mahkemeye sunduğu dilekçede ise, Dermen'in gözaltına alınmasının ardından, SBK'nın 2019 Mart ve Nisan aylarında iki kez savcılığa ifade verdiği, bu ifadesinde sahte evraklar sunduğu ve yalan beyanda bulunduğu vurgulanıyor. Dermen'in gözaltına alındıktan sonra, Türkiye'ye kaçma riski nedeniyle tutuklandığı da hatırlatılarak “Eğer Dermen Türkiye'ye kaçabilseydi, akladığı paralarla lüks bir hayat yaşayabilecekti” deniliyor.

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Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklu olarak Utah'ta görülecek jürili mahkeme duruşmalarını beklediği ve hakkında iddianame olduğu ifade ediliyor. Buradan da, SBK'nın -en azından şimdilik- itirafçı olmadığı ortaya çıkıyor.

Yine savcılık mektubunda, Dermen'in ABD hükümetinden dolandırdığı paraları Türkiye ve Lüksemburg'a aktardığı ifade ediliyor. Dermen'in kendisini kurtarmak için Türkiye ve Belize'de çeşitli işler yaptığı, hatta Belize'den diplomatik dokunulmazlık almak için “büyükelçi” atanmasını sağladığı anlatılıyor.