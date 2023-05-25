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Açılım sürecinde Abdullah Öcalan’ı neredeyse Nobel Ödülüne aday göstereceklerdi!..

Cumhurbaşkanı Demirel, yıllar önce apaçık söylemişti.

“PKK bizden bayrak istiyor, bayrak!'' demişti.

PKK'nın ve uluslararası destekçilerinin Türkiye'yi bölerek, Büyük Kürdistan'ı kurmak istediklerini işaret etmişti.

Peki bu hedefte bir değişiklik mi oldu?

AKP bu değişiklik üzerine mi İmralı'da Abdullah Öcalan'la müzakere masasına oturdu?..

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Hayır!

Hiçbir değişiklik olmadı.

Eninde sonunda Büyük Kürdistan'ı kurma hayalinden vazgeçmiyorlar.

Bunu hiç saklamıyorlar.

Kongrelerinde bu doğrultuda kararlar alıp, tüm dünyaya duyuruyorlar.

“U” dönüşü Başbakan Erdoğan'da oldu!

Daha geçen gün “bölücü terör örgütü'' dediği PKK ile pazarlık masasına oturdu.

Onun da hedefi belli:

Başkanlığı alacak, istediklerini verecek!

Böylece barış (!) gelecek…

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Şimdi dayatıyor.

“İmralı Süreci'' demeyin, “Barış ve kardeşlik projesi!'' deyin diyor.

AKP sipariş anketlerle toplumun PKK ile müzakerelere pek karşı çıkmadığı algısını yaratmaya çalışıyor.

Bu arada imaj çalışmaları yapılıyor, PKK'nın terör örgütü olmadığı yazılıp çiziliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü, PKK ise onu hizaya getiren demokratik (!) güç olarak gösteriliyor.

Ellerinden gelse “PKK bir sivil toplum kuruluşudur!'' diyecekler.

Binlerce Mehmetçiğin, polisin, korucunun, sivilin ve bebeğin teröristlerce şehit edilmediğini, ecelleriyle öldüklerini söyleyecekler.

Abdullah Öcalan'ın özgür bırakılması için başlattıkları kampanyayı dünya çapında sürdürecekler…

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Karslı Okan Koç, Özel Harekat polisiydi.

Bundan 3 ay önce Hakkari'de teröristlerle çatışırken şehit düştüğünde henüz 29 yaşındaydı.

Mutlu bir yuvası, kendisi gibi sarı saçlı mavi gözlü İrem Nehir adlı, dünyalar güzeli bir bebeği vardı.

Acı haberi alan ailesinin dünyası karardı.

İşte o günlerde Kars İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Alkış, şehit polisin annesi Elif Koç'u aradı.

“Sizi valilik talimatıyla arıyorum. Oğlunuzun ismi bir okulda yaşatılacak. Bize öneriniz var mı?'' diye sordu.

Elif Hanım da aklına gelen okulları sıraladı.

Milli Eğitim Müdürü ne dese beğenirsiniz?

“Oğlunuzun adını istediğiniz okullara veremeyiz. Çünkü o okulları daha önemli isimler için tedbir amaçlı olarak saklıyoruz!'' dedi.

Böylece şehit anası bir kez daha yıkıldı.

Sadece “Koç gibi evladımı bu vatana şehit verdim. Bundan daha önemli ne olabilir?'' diye haykırdı.

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Bazı okulları daha önemli isimler için saklıyorlarmış!

Saklasınlar, saklasınlar!

Abdullah Öcalan, Nobel'i aldığında onun ismini verirler!

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Buraya kadar okuduğunuz satırları “açılım” süreci yaşanırken, 20 Şubat 2013 tarihinde SÖZCÜ” deki köşemde yayımladım.

Bugün alıntılarken, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, kendileri gibi düşünmeyen herkesi “terör sevici, hain” olarak yaftalayanların, aynaya bakıp yüzleşmelerini amaçladım!..