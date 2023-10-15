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Uçurtmanın ipini bırakınca!..

Yazdan kalma esintili hava, limonata tadındaydı.

Dede torununa “Gel bu güzel havadan yararlanıp deniz kıyısına gidelim ve sana aldığım uçurtmayı uçuralım…” dedi.

Evleri sahile uzak değildi. Birkaç sokak yürüyüp kumsala vardılar.

Yaşlı adam rengarenk uçurtmayı havalandırdıktan sonra ipin ucunu, heyecanla gökyüzüne bakan çocuğa verdi. Bir süre sonra çocuk; “Büyükbaba, uçurtma sanki daha da yükseklere çıkmak istiyor, ama ip ona engel oluyor” deyince, büyükbaba gülümsedi: “Öyle mi düşünüyorsun? Hadi gel ipi keselim ve ne olacağını birlikte görelim!..”

Sonra cebinden küçük bir çakı çıkardı, ipi kesti ve uçurtmanın yükselişini seyre daldılar.

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Uçurtma yukarılara tırmandı, tırmandı ama bir süre sonra yalpalamaya, kendi etrafında dönmeye başladı ve bir anda, sanki kanatları kırılmış bir kuş gibi hızla denize düşerek dalgaların arasında kayboldu.

Çocuğun üzüldüğünü gören yaşlı adam, yüzünü avuçları içine aldı, gözlerinin içine bakarak yumuşacık bir ses tonuyla şunları söyledi:

“Yavrum,

İnsan-yaşam ilişkisi de çoğu kez böyledir. İnsanoğlu tıpkı uçurtma gibi havalanır ve belli bir yüksekliğe ulaştığında, başarısına katkısı olan bazı şeyleri, daha da yükselmesini engelleyen ağır yükler olarak görmeye başlar. Örneğin her gün gitmek zorunda olduğu işinin, orada kendisine omuz verip önünü açan çalışma arkadaşlarıyla meslek büyüklerinin, içinde doğduğu ve yetiştiği değerlerin, hatta çıkar beklemeksizin iyiliğini gördüğü kimi dostlarının, onun gözünde bu ipten farkları kalmaz!..

Bu yanlış ve zehirli düşüncenin tutsağı olanlar bir anda bu ipleri koparıverirler ama sonuçta çoğu, işte böyle düşüp çakılırlar!..

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Unutma yavrum,

Olduğun yerde kalabilmek yükselmekten çok daha zordur!..

Ve yükseldiğin yerde kalabilmek için mutlaka vazgeçmeyeceğin değerlerin olmalıdır. Bunların başında da “dürüstlük” ve “güven” gelir. Erdemlerimiz bizleri bulunduğumuz yükseklikte tutar, hatta daha da yükselmemizi sağlarlar. Eğer bizi biz yapan değerlerden koparsak, aynen bu uçurtma gibi çakılırız!..

Ben yaşamım boyunca ipi kopmuş sayısız ‘uçurtmayı' düşerken izledim!..”

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Ne diyor Thomas Jefferson:

“Bilgelik kitabının önsözünde dürüstlük yer alır…”

Hiçbir uçurtmanın ipinin kopmaması ve çakılmaması dileğiyle…