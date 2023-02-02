Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Ayakta tutan seri

Trabzonspor’un iç sahada enerji ve motivasyon seviyesini yukarıya çıkarabiliyor olmasının en büyük nedeni ezber formasyonunu korumasıdır bana göre.

Yani bölgesel anlamda oyuncu eksiği olsa bile Abdullah Avcı Trabzon’da formasyon değiştirme işine pek gitmiyor. Dolayısıyla bilindik şablon oyuna da pozitif yansıyor. Dün Antalya karşısında da ilk yarıdaki o baskılı, bol pozisyonlu, saldırgan oyunun merkezinde mevkii orijinalliği vardı.

Takım, enerjisini yenisini aramak yerine eskisini yapmaya çevirince işler daha kolay hale geliyor. Basitçe bir tespit yapmak gerekirse; bu konuda esnek olmamalarına rağmen aynı oyuncuları farklı pozisyonda oynatmak çok büyük enerji, zaman ve puan kaybettirmiş gibi duruyor Trabzonspor’a. Hocanın en büyük özeleştiriyi bu çerçevede yapması gerekir.

3 DEĞİŞİKLİK YİNE BOZDU

Antalyaspor oyun kimliği Trabzonspor’dan çok çok daha iyi oturmuş bir ekip. Nuri Şahin’in kenarda olmayışı biraz etkilemiş olarak gözükse de özellikle ikinci yarı top hakimiyetiyle beraber baskıyı iyi kırdılar. Zorunlu değişiklikler Trabzon’un dizilişini yine bozunca Antalya’nın dinamikleri çalışmaya başladı. O bölümde bir gol çıkarabilselerdi maç farklı bir yere gidebilirdi.

GOMEZ’İN OYUN ZEKASI…

Ancak serinin Trabzon’da kalmasını isteyen çok özel bir performans vardı dün sahada: Maxi Gomez… Kendi kendini besleyebilseydi eğer bugün en az Icardi kadar konuşuluyor olurdu. Oyun zekası gerçekten çok keskin, ceza sahası içinde daha etkin olamamasının en büyük nedeni kendisi kadar kaliteli servis yapabilecek ikinci bir adamın olmayışı. Kanada deplase oluşları kusursuz yapıyor. Hemen hemen her pozisyonun içindeydi. Sezonun gerçekçi hedeflerine gidebilmek için umudu koruyan şey Bakasetas ile birlikte onun performansı.

Tüm olumsuzluklara rağmen organizasyonu ayakta tutan şey ise hala iç sahadaki 36 maçlık kaybetmeme serisi. Bu enerji pazar günü Galatasaray önünde rüzgarı terse çevirip deplasman kâbusunu bitirmeye yeterse hem lige yeni bir tat gelecek hem de Trabzonspor adına bir çıkış yaratacak.